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Otelin resepsiyonundaki asma tavan çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 00:58 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir otelin resepsiyonunda bulunan asma tavan çökerken, resepsiyonda kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Otelin resepsiyonundaki asma tavan çöktü

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir otelin resepsiyonunda bulunan asma tavan çökerken, resepsiyonda kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
Olay gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Eski Postane Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin resepsiyon kısmında asma tavan çöktü. Yaşanan gürültü ile otelde bulunan müşteriler resepsiyona doğru yönelirken, asma tavanın çöktüğünü görünce şok yaşandı. Tavanın çöktüğü sırada resepsiyonda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Otelde bulunan Kocaeli'de yayınlanan bir derginin sahibi olan Tolga Tamer, sosyal medyada fotoğrafları paylaşarak, iş yemeği için otele gittiğini, olaydan 15 dakika önce resepsiyonun bulunduğu alandan geçtiğini, yemek masasındayken kopan büyük gürültü nedeniyle yerlerinden fırladıklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Otelin resepsiyonundaki asma tavan çöktüOtelin resepsiyonundaki asma tavan çöktü

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