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Oteller doldu! Tatili fırsat bildiler, Van'a akın ettiler

05.06.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'daki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen İranlı turistler, Van'a akın etti. Kentteki oteller dolarken Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, "İlk gün itibariyle yaklaşık 5 bin kişi geçiş yaptı. Geçişler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Oteller doldu! Tatili fırsat bildiler, Van'a akın ettiler

İran'daki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen İranlı turistler, Van'ı tercih etti. Kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlı turistler nedeniyle kentteki oteller yüzde yüze yakın doldu. Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, "İlk gün itibariyle yaklaşık 5 bin kişi geçiş yaptı. Geçişler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

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OTELLER YÜZDE YÜZE YAKIN DOLDU

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. 2 yıl süren pandemi sürecinde kente gelemeyen İranlı turistler, bu yıl tekrar tatil rotalarını Van'a çevirdi. Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Kentte gelenler nedeniyle oteller yüzde yüze yakın doldu. Havalarında ısınmasıyla gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Esnaf ise turistlere daha iyi hizmet verebilmek adına farsça bilen personel çalıştırıyor.

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İLK GÜN 5 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle kentte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun esnafa da büyük oranda yansıdığını söyledi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle oldukça mutlu olduklarını belirten Yüksel, "İran ile Türkiye yüzyıllardır kardeş ülke olarak yaşamaktadırlar. Örf, adet ve akrabalık bağlarıyla bunu bütünlüyorlar. İranlıların ilk tercih ettiği ülke Türkiye ve ilk tercih ettikleri şehir ise Van'dır. Tatillerini burada geçiriyorlar. Van halkı için İranlı turist velinimettir. Van'a gelen turistlerin yüzde 80'ini İranlı turistler oluşturuyor. Şu anda da yoğun bir şekilde geldiler. İlk gün itibariyle yaklaşık 5 bin kişi geçiş yaptı. Geçişler devam ediyor. Otellerin doluluk oranı şu anda yüzde yüz. Başka yerden gelenlerin yer bulamayacağı durumda şuan. İran'da tatil olduğu zaman en yakın il ve fiyat avantajıyla hem turizm tesisleri hem de alışveriş açısından en avantajlı kent Van. Bu nedenle İranlı turistler en fazla Van'a geliyorlar. Sadece İranlı turistleri değil herkesi Van'a davet etmek istiyorum" diye konuştu.

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"ŞU AN FAZLASIYLA BİR YOĞUNLUK VAR"

İran'da Turizm Acente Müdürü Vahit Rustemi, İranlıların Van'a ilgisinin çok fazla olduğunu ve şu an İran'da resmi tatil olduğu için Van'a çok fazla talep olduğunu söyledi. 4 yıldır kentte turizm acentesi olan Merzi Saadet ise 2 yıllık pandemi sürecinin ardından yoğunluğun fazla olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 4 senedir Van'da çalışıyorum. Burada turizm acentemiz var. Pandemiden sonra baya yoğunluk oldu. Sınıra yakın olduğu için Van çok tercih ediliyor. Şu anda fazlasıyla bir yoğunluk var" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Van İran
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