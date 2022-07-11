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Otellerde yer bulamayınca tatil için çareyi bakın nerede buldular

11.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili için Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş, deniz kenarındaki tatil beldelerine akın etti. Yerli turistlerin Doğu Akdeniz’i tercih etmesiyle Mersin sahilleri de adeta doldu taştı. Mersin’in Silifke ilçesindeki sahillere gelen yerli turistler turizmcilerin yüzünü güldürürken otellerde yer bulamayan tatilciler ise çareyi çadırda ve araçlarında tatil yapmakta buldu.

Dört günlük Kurban Bayramı’nda idari izinle beraber tatilin 9 güne çıkmasıyla özellikle sahil kesimlerinde iç turizm hareketlendi. Çok sayıda vatandaş, 9 günlük tatili fırsat bilerek tatil beldelerine akın etti. Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler, bütçelerine uygun tatil alanlarını tercih etti. Otellerdeki doluluk oranları turizmcileri memnun ederken tatil için otellerde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise keyifli bir tatil geçirmek için farklı alternatiflere yöneldi. İşte detaylar…

MERSİN SAHİLLERİ YERLİ TURİSTLE DOLDU

Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi, doğal güzellikleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Mersin, farklı illerden gelen misafirlere de ev sahipliği yapıyor. Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu.

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SAHİLİN TADINI DOYASIYA ÇIKARIYORLAR

Kurban Bayramı dolayısıyla turistik Atakent Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanın bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyunlar oynamanın zevkini yaşarken, bazıları şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi, sahilde gezmeyi, bazıları ise kuma gömülmeyi tercih ediyor.

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Çocuklar da denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

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OTELDE YER BULAMAYINCA ÇADIR VE ARAÇLARDA TATİL

Otellerde yer kalmayınca bazı tatilciler ise yerde, çadırda ve araçlarında tatil yaptı.

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Gaziantep’ten arkadaşları ile denize gelen Bünyamin Kaya, “Bayramın birinci günü kurbanlığımızı kesip, arkadaşlarımızla birlikte denize geldik. Atakent çok güzel bir yer. Burada tatilimizi yapıyoruz. Sahil ve kum harika, bayram sonunda kadar buradayız” dedi.

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Atakent’te işletme sahibi turizmci Fatma Ateş, “9 günlük kurban bayramı nedeniyle özellikle Atakent Mahallemizde yüzde yüz doluluk oranı yaşıyoruz. Otellerde yer bulamayanlar tatilini yerde kilim sererek, çadırlarda ve araçlarında geçiriyor. Bu kalabalığın dokuz gün süreceğini tahmin ediyoruz. Herkese iyi tatiller diliyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Mersin
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