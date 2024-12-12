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Otellere fuhuş baskını! Çok sayıda kadın kurtarıldı, gözaltına alınanlar arasında çalışanlar da var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.12.2024 08:35
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Başkent Ankara'da kapsamlı bir fuhuş operasyonu düzenlendi. 4 otele baskın yapılırken 20 kadının fuhşa zorlandığı tespit edildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken aralarında otel çalışanları olması dikkat çekti. Öte yandan oteller mühürlendi.

Otellere fuhuş baskını! Çok sayıda kadın kurtarıldı, gözaltına alınanlar arasında çalışanlar da var

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 20’den fazla kadın kurtarıldı.

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OTELLERE BASKIN DÜZENLENDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ahlak Büro ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 otele yapılan baskınlarda, aralarında otel görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı, oteller mühürlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş otel
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