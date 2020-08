Otellere 'izolasyon odası' şartı getirildi

KULLANILACAK ÜRÜNLER AYRI TUTULACAK

Misafir izolasyon odalarına servis- kat hizmeti veren personel maske, koruyucu siperlik ve her kullanımdan sonra değiştirilmek üzere tek kullanımlık eldiven kullanacak. Her kullanımdan sonra tek kullanımlık kıyafet, eldiven ve maskenin diğer atıklardan ayrı bertarafı sağlanacak. Her bir aşamaya ilişkin izlenirlik kayıtları tutulacak. Misafir izolasyon odalarının havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri ve servis bulaşıkları ayrı toplanacak ve diğer misafir kirlileri ile temas ettirilmeksizin en az 60 derecede yıkanacak.

GENELGEYE UYMAYAN İŞLETMELER KAPATILACAK

'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinin sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya Covid-19 teşhisi koyulan ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin ve yakınlarının genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla işletme faaliyetlerine son verilecek.

