HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otellere korona virüs denetimi

Otellere korona virüs denetimi

09.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yeniden tırmanışa geçen korona virüs (Kovid-19) bulaş sayısı nedeniyle Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine yönelik korona virüs denetimlerini arttırdı.Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği kentteki otellerde denetimlerde bulundu.İşletme sahipleri uyarıldıEkipler yaptıkları denetimlerde korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, HES uygulaması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda işletme sahiplerini ikaz etti.

Son günlerde yeniden tırmanışa geçen korona virüs (Kovid-19) bulaş sayısı nedeniyle Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine yönelik korona virüs denetimlerini arttırdı.
Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği kentteki otellerde denetimlerde bulundu.

İşletme sahipleri uyarıldı
Ekipler yaptıkları denetimlerde korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, HES uygulaması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda işletme sahiplerini ikaz etti. Özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda işletme yetkililerine uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, otellerde korona virüs konusunda müşterilere yönelik uyarıcı ilanlar ve duyuruların olup olmadığı kontrol etti.

"Denetimlerimiz sürecek"
Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Her zaman dediğimiz gibi korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Tüm vatandaşlarımızı ve işletme sahiplerini kendi ve sevdiklerinin sağlığı için tedbirlere ve kurallara uymaya davet ediyoruz. Kurallara uyulsun ki hep birlikte normal yaşama artık geri dönelim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktıSelçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

Yer: Aydın! ATM'de mide bulandıran hareket

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

15 ilde düzenlenen Vefa operasyonunun detayları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.