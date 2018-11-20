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Otistik Çocuklara Robot Desteği

20.11.2018 00:08 | Son Güncelleme

Güney California Üniversitesi’nden bir ekip, robotların otistik çocuklara kişisel destek ve eğitim sağlayıp sağlamayacağını araştırıyor. Deneyin ilk sonuçları umut vadediyor

Otistik Çocuklara Robot Desteği

Robot bilimci Maja Mataric ve beraberindeki ekip, Ulusal Bilim Vakfı’nın da desteğiyle, , Güney California Üniversitesi’ndeki laboratuvarlarında benzersiz robotlar inşa ediyor ve programlıyor.

Ekip, robotun dış görünüşünü tasarlamak için bir kukla ustasıyla çalışmış. Bu, Adrien gibi çocukların, Sosyal yardım robotlarından faydalanıp faydalanmayacağını görmek için yapılan türünün ilk örneği bir çalışmanın parçası.

Profesör Mataric ve öğrencileri, eğitim psikoloğu Gisele Ragusa ile yakın çalışıyor. Ragusa, oyun içeriğinin geliştirilmesine, ailelerin seçimine ve programa katılan çocuklardaki ilerlemenin değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

Deneyin ilk sonuçları umut vadediyor. Çocukların matematik becerileri gelişiyor ve robotların biriktirdiği veriler sürekli artıyor.

Ekip, bakışlardan sözlü cevaplara kadar her şeyi mümkün olduğunca belgeliyor.

Sosyal yardım robotları, çocukların terapistlerle iletişim kurmalarına destek olmanın yanı sıra, yalnız ve depresyonda olan kişilere de yardımcı olabilir.

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