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Otistik kızı için iş yerini kafeye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, otistik kızı Merve Kılıç'ın (12) sosyalleşmesi ve otizme dikkat çekmek için hediyelik eşya dükkanını kafeye çevirdi.

Otistik kızı için iş yerini kafeye dönüştürdü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, otistik kızı Merve Kılıç'ın (12) sosyalleşmesi ve otizme dikkat çekmek için hediyelik eşya dükkanını kafeye çevirdi. Kızının da kafede çalışarak kendisine destek olduğunu anlatan Murat Kılıç, “Esas amacımız burada çocukları, çocuklarımızı rehabilite etmek. İnsanlarla iletişimlerini geliştirebilmek" dedi.
Ereğli merkezinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Murat Kılıç, otistik kızı Merve Kılıç'ın sosyalleşmesi amacıyla iş yerini kafeye çevirmeye karar verdi. Murat Kılıç, 'Cafe Merve' adını verdiği iş yerinde eşi Hülya ve kızı Merve Kılıç ile çalışmaya başladı. İlçede rehabilitasyon merkezi bulunmadığı için kafe, diğer otistik çocukların da buluşma adresi oldu.
'İNSANLARLA İLETİŞİMLERİ GELİŞİYOR'
Murat Kılıç, otistik çocukların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için bu tür iş yerlerinin önemli olduğunu söyledi. Birçok kentte otistik çocukların çalıştığı kafelerin olduğunu ancak ilçelerinde bulunmadığını anlatan Kılıç, şöyle dedi:
"Esas amacımız burada çocukları, çocuklarımızı rehabilite etmek. Onların masaya bir bardak çay koymalarını, masadaki bardakların boşunu mutfağa götürmelerini sağlamak, insanlarla iletişimlerini geliştirebilmek. Elimizden geldiğince bu çocuklar için bir şeyler yapmak için biz aile olarak bu işe başladık. Diğer otistik çocuklardan da kafemizde çalışmak isteyen olursa aileleri izin verdiği takdirde çalışabilirler. Onlarla beraber vakit geçirmek istiyoruz. Onlara bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Bizim evladımız da o çocuklarla beraber olsun, o çocuklar da bizim evladımızla beraber olsun."
'KIZIMIN ARTIK BANA KATKISI OLUYOR'
Anne Hülya Kılıç da kafeyi açtıktan sonra kızının kendine olan güveni ve cesaretinde büyük gelişme gördüklerini söyledi. Merve ve otistik çocuklar için en büyük ihtiyacın bir rehabilitasyon merkezi olduğunu ifade eden Hülya Kılıç, "İstiyorum ki kızım daha çok sosyalleşsin. Bu yüzden böyle bir çalışma girişiminde bulundum. Çocuğumuz için bu yaptığımız davranış gibi diğer aileler de örnek alarak bu çocuklar için bir örnek görünür diye, bir öncülük yapalım dedik. Yüzme, biliyorsunuz ki çocuklarda beyin gelişiminde çok faydalı bir spor, en etkili kasların yoğun harekete geçtiği spor dalıdır. Bu yüzden yüzme ihtisas kulübü istiyoruz. Hem beyin hem bedensel olarak çocukların gelişimine faydası olacağını biliyoruz. Yetkililer bu talebe kulak versin" dedi.
Merve Kılıç da kafede çalıştığı sürece kazandığı parayı biriktirdiğini ve ilçeye rehabilitasyon merkezi yapılması durumunda katkı için tüm parasını bağışlayacağını söyledi.

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Otistik kızı için iş yerini kafeye dönüştürdüOtistik kızı için iş yerini kafeye dönüştürdüOtistik kızı için iş yerini kafeye dönüştürdüOtistik kızı için iş yerini kafeye dönüştürdü

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