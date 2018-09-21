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Otistik Koral başarılarıyla alkış alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

İLETİŞİM ve sosyal etkileşim sorunlarının yanı sıra tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden otizm hastalığı teşhisi konulan 20 yaşındaki Koral Erdeniz, yüzmenin yanı sıra piyanodaki başarısı ile göz doldururken, ailesi engelli çocuklara daha fazla destek çıkılmasını istedi.

Otistik Koral başarılarıyla alkış alıyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İLETİŞİM ve sosyal etkileşim sorunlarının yanı sıra tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden otizm hastalığı teşhisi konulan 20 yaşındaki Koral Erdeniz, yüzmenin yanı sıra piyanodaki başarısı ile göz doldururken, ailesi engelli çocuklara daha fazla destek çıkılmasını istedi.
Avcılar'da 2014 yılında özel bir koleje bağlı Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü yetenek sınavında birinci olan Koral Erdeniz, bu okulu bursla kazanan tek öğrenci oldu. Erdeniz, 4 yıl önce kayıt yaptığı Avcılar Belediyesi Konservatuarı'nda piyanoda gösterdiği başarı ile dikkat çekti. Koral Erdeniz, Türkiye ve dünyada pek çok yardım projesinde yer alan dünyaca ünlü piyanist UNICEF Türkiye ‘İyi Niyet Elçisi’ Gülsin Onay’ın da 2 yıl önce katıldığı gecede piyano çalarak üstün yeteneğini sergiledi.
550 BİN OTİSTİK ÇOCUK VE GENÇTEN BİRİ
Koral Erdeniz, piyanodaki başarısının yanı sıra lise eğitimi sırasında üstün başarı gösterdiği yüzme alanındaki başarısı ile dikkatleri üzerinde topladı. Yüzme alanında lisanslı sporcu olan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) başta olmak üzere çeşitli yerlerde düzenlenen yarışmalarda çok sayıda derecesi bulunan Koral Erdeniz’in Otizm Türkiye platformunun önceki yıllarda öngördüğü verilere göre, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 550 bin otizmli çocuk ve gençten biri olduğu hatırlatıldı.
DİNLETİLER SUNUYOR
Koral Erdeniz, Bakırköy’ün ardından Avcılar’daki Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin üzerindeki kafede haftanın belirli akşamlarda konservatuvardaki klarnet öğrencisi arkadaşı Özcan Karakoç ile birlikte piyanonun başına geçerek konuklara müzik dinletileri sunuyor. Ayrıca, Koral Erdeniz'in Taksim'deki Divan Otel'in lobisinde belirlenen günde 1 saat süreyle piyanoda klasik müziğin yanı sıra bazı film müziklerini çalması planlandı. Koral Erdeniz’i izleyenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Otistik gencin piyanosuna klarneti ile eşlik eden Karakoç; “Koral ile birlikte Avcılar Belediyesi Konservatuvarı'nda 4 yıl eğitim gördük. Onunla aynı sahneyi paylaşmak bana mutluluk veriyor. Müzik, sanat engel tanımıyor” dedi.
BAŞARIYA DAHA FAZLA DESTEK İSTEĞİ
Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür Dayanışma Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar da, Koral Erdeniz’in 4.5 yıldan bu yana dernek çalışmalarına katıldığını, onunla gurur duyduklarını anlatırken, “Engelli kardeşlerimiz biraz eğitilince, aileleri tarafından özen gösterilince başaramayacakları hiçbir şey yok. Koral’ı destekliyoruz ve hayranlıkla izliyoruz” dedi.
Otizmli Koral Erdeniz’in eğitimi ile yakından ilgilenen babası Seyhan Erdeniz, çeşitli kesimlerden daha fazla destek beklediklerini söyledi. Baba Erdeniz, çocukların eğitim ve gelişiminden birinci derece ailelerin sorumlu olduğunu, hastalık ile ilgili bilincin oluşmasına öncülük etmek istediklerini ifade etti.

(FOTOĞRAFLI)

Otistik Koral başarılarıyla alkış alıyorOtistik Koral başarılarıyla alkış alıyorOtistik Koral başarılarıyla alkış alıyorOtistik Koral başarılarıyla alkış alıyor

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