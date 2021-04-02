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Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri | Otizm Farkındalık Günü nasıl ortaya çıktı?

02.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, halkın otizme olan farkındalığını geliştirmek ve bilinç kazandırmak için başlatılmıştır. 2008 yılından beri 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak anılmaya başlanmıştır. Nisan ayı, yine her yıl otizm farkındalık ayı olarak anılır ve tüm dünyada otizmin sorunları ve çözümleri tartışılır. Otizm farkındalık günü, mavi renk ile sembolize edilir.

Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri | Otizm Farkındalık Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) ve Bakanlığımız iş birliği ile, geçici koruma sağlanan kişilere yönelik sağlık hizmetlerinin gerçekleştirildiği Göçmen Sağlığı Merkezlerinde de çalışan personellere otizm farkındalığı hakkında da eğitimler verilmeye devam ediliyor. Otizm farkındalık günü için Türkiye’de geçtiğimiz sene boğaz köprüsüne ve çeşitli tarihi binalarına mavi ışık yansıtılmış ve 2 Nisan gününde mavi giyme kampanyası başlatılmıştır.

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OTİZM NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur.

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Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. Güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ailelerin böyle bir durumda ilk önce bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir.

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OTİZM BELİRTİLERİ

  • Göz teması ya yoktur ya da kısıtlıdır.
  • Adı ile seslenince tepki vermezler
  • Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler.
  • Çevreleri ile ilgilenmezler
  • Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.
  • Konuşmada gecikme vardır.
  • İnsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler.
  • Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, kendilerini izole ederler.
  • Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler.
  • Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar
  • Uygun olmayan cümleler kurar kalıp gibi konuşurlar.
  • Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüzedir.
  • İlgisiz şekilde her şeye gülebilir ve kıkırdayabilirler.

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OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

  • Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.
    Otizmin farkındayız, onların yanındayız,
    Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

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  • Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz. Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp
    Otizm hastalık değil, farklılıktır..
    Farklı düşünenler fark yaratırlar..

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  • Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla. Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.


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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü

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