Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri | Otizm Farkındalık Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) ve Bakanlığımız iş birliği ile, geçici koruma sağlanan kişilere yönelik sağlık hizmetlerinin gerçekleştirildiği Göçmen Sağlığı Merkezlerinde de çalışan personellere otizm farkındalığı hakkında da eğitimler verilmeye devam ediliyor. Otizm farkındalık günü için Türkiye’de geçtiğimiz sene boğaz köprüsüne ve çeşitli tarihi binalarına mavi ışık yansıtılmış ve 2 Nisan gününde mavi giyme kampanyası başlatılmıştır.

OTİZM NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur.

Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. Güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ailelerin böyle bir durumda ilk önce bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir.