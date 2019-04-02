OTİZM FARKINDALIK GÜNÜNDE IŞIKLAR MAVİ YANDI

Hüseyin COŞKUN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'un simgelerinden olan boğaz köprüleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm hastalığı için farkındalık oluşturmak adına mavi aydınlatıldı.

İstanbul'un simge yapıları arasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, otizm hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmin simge rengi olan 'mavi' ışıklarla aydınlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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