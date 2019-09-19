"Otizm spektrum bozukluğu erkek çocuklarında daha sık görülüyor"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Avni Solgun, otizm spektrum bozukluğunda en belirgin problemlerin sosyal ilişki ve iletişim kurmada zorlama olduğunu söyledi. Ayrıca Dr. Solgun, hastalığın erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğünün bilindiğini kaydetti.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) toplumda bahsedilen klasik otizm algısının aksine oldukça farklı bir tanıma sahiptir. Bu bozukluk aslında psikolojik veya nöro gelişimsel bir bozukluk olarak değerlendirilebilir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun çocuklarda otizm spektrum bozukluğu hakkında önemli bilgiler verdi.

Otizm spektrum bozukluğunda, sosyal ilişki ve iletişim kurmada zorlanma, en belirgin problemler olduğunu söyleyen Dr. Solgun, "OSB’ye sahip bireylerde ilgi duyulan alanlar sınırlıdır ve bunun yanında kendini yineleyen davranışlar ve hareketler sıklıkla görülür" dedi.

Kontrol altına alınabilir

Dr. Solgun, "Çocuğunuz sizinle ve çevresindekilerle göz teması kurmuyorsa, çok hareketli, istediği gibi davranıyorsa, kontrol edilemiyorsa, gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, istediği şeyi işaret ederek göstermiyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, arkadaşları ile oyunlara ilgi göstermiyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, konuşmada geri ise tekrarlı eylemler gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, aniden aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve iyi eğitim yöntemleri ile çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim daha iyi olabilmekte ve bazı otizmli çocuklarda da daha ileri yaşlarda tamamen yaşıtları ile her yönden benzer olabilmektedirler" diye ifade etti.