Otizm tedavisinde doğru beslenme semptomları hafifletiyor!

Her geçen yıl giderek yükselen bir ivmeyle otizm tehdidiyle karşı karşıyayız. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine otizm teşhisi konulurken, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) verilerine göre bugün her 54 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor. İstatistiklerden yola çıkarak bundan 20-30 yıl sonra her iki çocuktan birinin otistik olacağını öngörüyor. Toplumda hala bu problemin son derece nadir göründüğüne dair bir algı olsa da tehlike çok daha büyük.

'OTİZM GENETİK DEĞİL, DOĞRU BESLENME MODELİ İLE SEMPTOMLAR HAFİFLETİLEBİLİR

Otizmin bu kadar artmasının önemli bir sebebinin beslenme alışkanlarının değişmesi olduğunun altını çizen Dr. Ümit Aktaş, “Bugün artık otizmin genetik olmadığı, çevresel toksinler, yiyeceklerin içindeki kimyasallar, DNA’mızın tanımadığı suni yiyecekler ve aşılarda kullanılan ağır metallerle ilişkili bir sorun olduğu biliniyor. Bu toksik saldırı, sağlıksız bir mikrobiyomla birleşince ortaya birçok farklı faktörün birlikte rol oynayarak beyin fonksiyonlarında bozukluğa yol açtığı bir tablo çıkıyor. Ancak bilinenin aksine, doğru bir beslenme modeli ile otistik semptomlar hafifler, hatta tamamen iyileşebilir” dedi.