HABER

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:48 | Son Güncelleme

Antalya’da bulunan Engelsiz Kafe’de müzik ve dans derslerine birlikte katılan down sendromlu, otizmli çocuklar, Aksaray’da özel eğitim öğrencilerine yaşatılanlara karşı “Aksaray’a sessiz kalma” diye haykırdı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik sosyal destek programları uygulayan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’sinde dans ve müzik derslerine down sendromlu ve otizmli çocuklar birlikte katılıyor. Derslerde oldukça eğlenen özel çocuklar, haftayı down sendromlu arkadaşları Mustafa Talha Uranlı’nın önerisiyle farklı bir şekilde kapattı. Talha ve arkadaşları Aksaray’da özel eğitim öğrencilerinin yaşadıklarına karşı “Aksaray’a sessiz kalma” diyerek seslerini yükseltti.

Engelsiz Kafe’nin bu haftaki müzik ve dans dersinde 3 otizmli çocuk yer alırken anneleri de kafenin bahçesinde yaklaşık 1 saat süren dersin bitmesini bekliyordu. O annelerden Oleysa Topal, yaklaşık 3 yıldır 14 yaşındaki otizmli oğlu Berkant Topal’la Engelsiz Kafe’ye geldiklerini söyledi. Topal, Dünya Otizm Festivali’nde atletizmde madalyalar kazanan, katıldığı resim yarışmalarında dereceler elde eden Berkant’ın 1.5 yaşındayken otizm tanısı aldığını söyledi. “Ondan sonra, ne yapabiliriz, nasıl yardımcı oluruz diye uğraştım. Şimdi 14 yaşında oldu. Hala da uğraşıyorum” diyen Topal, Antalya’ya geldiği zaman tanıştığı Engelsiz Kafe’nin Berkant’ın hayatında birçok şeyi değiştirdiğini söyledi. Topal, “Ritim dersleri var, resim yapıyorlar. Sosyal hayatı çok gelişti. Burada çok mutluyuz. Down sendromlu, otizmli çocuklar var. Normal insanlar geliyor. Özgüveni oldukça yükseldi. Kendisini burada çok mutlu hissediyor” diye konuştu.

"ÖFKE NÖBETLERİ AZALDI"

Emekli öğretmen Hüriye Yakar ise 26 yaşındaki otizmli kızı Sevinç’le birlikte yaklaşık 1 yıl önce Engelsiz Kafe’yle tanıştı. Kızına otizm tanısının 3 - 4 yaşındayken konduğunu belirten Yakar, “Sevinç, televizyonunu karşısında sürekli müzik dinliyordu. Yaşıtları konuşken o konuşmuyordu. Ama çok sağlıklı bir bebekti. Hiç bilmedik hasta olduğunu. Öğretmen olmamıza hiç otizmi duymamıştık” diye konuştu. Kızının Engelsiz Kafe’de çok mutlu olduğunu anlatan Yakar, “Buraya çok istekli geliyor. Evde de olsun burada da kendini mutlu hissediyor. Öfkeli anları azaldı” dedi.

"GARİP BAKIŞLAR TUHAF İFADELER YOK"

Emine Maden Lafçı, 43 yaşında. Gelecek ay otizmli oğlu Batuhan Gülay’ın 20’inci doğum günü kutlayacak. 3 yıl önce Antalya’ya taşınan aile, yaklaşık 1.5 yıldır düzenli olarak Engelsiz Kafe’ye geliyor. Oğlunun Engelsiz Kafe’de müzik çalışmalarına katıldığını, geziler gibi birçok sosyal etkinlikte yer aldığını anlatan Lafçı, “Hem çocuklarımız hem biz anneleri çok mutlu ediyor. Bu gibi yerler her mahallede olması gerekiyor. Severek ve isteyerek girebildiğimiz tek yer burası. Kapıdan girdiğimiz anda özgürüz. Garip bakışlar yok. Tuhaf ifadeler yok. Burada herkes çok sevgi dolu” diye konuştu.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı
Trenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandıTrenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Down Sendromu otizm

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte salavat faziletleri

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?

PKK'ya bir darbe daha! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan net mesaj: Devam edeceğiz!

Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.