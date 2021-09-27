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Otizmde engelleri eğitimle aşmak: Üniversiteyi kazanan Nazım Özgün'ün hikayesi

27.09.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazım, üç yaşında otizm tanısı aldıktan sonra annesi İrem Afşin ile özel eğitim yıllarından üniversite sıralarına uzanan bir yolculuğa başladı.

Otizmde engelleri eğitimle aşmak: Üniversiteyi kazanan Nazım Özgün'ün hikayesi

https://www.youtube.com/watch?v=ZbXqR1u4c9Q

Nazım Özgün, otizmli olmayı bir 'farklılık' olarak tanımlıyor.

Nazım, üç yaşında otizm tanısı aldıktan sonra annesi İrem Afşin ile özel eğitim yıllarından üniversite sıralarına uzanan bir yolculuğa başladı.

İlkokul yıllarında okul kayıtları başta olmak üzere hayatın her aşamasında yaşadıkları zorluklara rağmen Nazım ilköğretimi ve liseyi başarıyla bitirdi ve bu sene Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünü kazandı.

Nazım Özgün ve İrem Afşin ile Türkiye'deki otizmli bireylerin gereksinimleri, büyüme ve eğitim çağında karşılaşılan güçlükleri ve Nazım'ın üniversite sıralarına varan başarısını konuştuk.

Haber & Video: Neyran EldenGrafikler: Mesut Ersöz

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