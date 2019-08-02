Otizmde erken tanı ve erken özel eğitim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmli bireylere yönelik, özel eğitim alanında yapılan özel programlar ve her gelişim dönemine uygun özel eğitim sayesinde otizmin etkilerini en aza indirgemeyi hedeflemek üzere çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Selçuk, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün soru önergesine verdiği yanıtta, dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak Türkiye'de de 2013'te bakanlığının öncülüğünde ilgili sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve üniversitelerin etkin katılımıyla otizmli bireylere yönelik eylem planı taslağı hazırlandığını, kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Taslağa, ilgili tarafların katılım ve işbirliğiyle son şekli verilerek, 3

Aralık 2016'da "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı''nın Resmi Gazete'de yayımlandığını anlatan Selçuk, bunun, Türkiye'de engel gruplarına ve otizmli bireylere yönelik olarak hazırlanan ilk eylem planı olma özelliği taşıdığını belirtti.

Selçuk, eylem planının, bakanlığının engel gruplarına ve özelde de otizm konusuna verdiği

önem ve çabanın önemli bir sonucu olduğunu vurguladı.