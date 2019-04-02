HABER

Otizmde erken teşhis önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ Dr.

Otizmde erken teşhis önemli

2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Feriha Keşifoğlu, “Erken teşhis tedavi oldukça önemlidir” dedi.
Bir çocuğun otizmli olup olmadığının tespiti büyüme aşamasında başlamaktadır diyen Uzman Psikoloğu Feriha Keşifoğlu, “En çok gözlenen belirtiler; göz göze gelmede, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözsüz iletişim becerisinin gelişiminde yaşanan belirgin problemlerdir. Bunlara ek olarak konuşmayı öğrenememe veya konuşmayı öğrenmede gecikme, başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanma, kalıplaşmış veya sürekli tekrarlanan konuşma veya daha önceden duydukları belli bir cümleyi sürekli tekrar etmeyi de (ekolali) sayabiliriz. Kimi vakalarda yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgisiz kalma, adı ile seslenildiğinde bakmama, söylenenleri duymuyor gibi davranma ve başkalarıyla empati kuramama gibi davranışlar da görülürken otistik çocukların bir kısmında sürekli sallama, el çırpma gibi tekrarlanan ve nedeni olmayan hareketler de gözlenebilmektedir. Tehlikelerin farkında olmama, nedensiz gülme ve ağlama, alışmış oldukları rutinin dışındaki değişikliklere tepki gösterme de otizmin belirtileridir” dedi.
“Doğru yaklaşımla ve tedaviyle kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler”
Otizmli bir çocuğa sahip olan ebeveynlere öneride bulunan Feriha Keşifoğlu, “Otizmin kabullenilmesi ebeveyn için güç bir durum olsa da erken teşhis tedavi oldukça önemlidir. Çocuğunuzda fark ettiğiniz sorunları ve kuşkularınızı çocuk ruh sağlığı uzmanları ve çocuk nörologlarına danışmak hem sizi rahatlatır hem de tedavide yol gösterici rol oynar. Bu uzmanlar tanı koyma amacıyla otizme yönelik ayrıntılı değerlendirme yapmakta, otizm olup olmadığını, derecesini, zekâ düzeyini, uyum, iletişim becerilerini ve davranış gelişimini değerlendirmek için çeşitli testler yapmakta ve tedaviye başlamaktadırlar. Tedavinin başlıca hedefi çocuğun var olan potansiyelini ortaya koyabilmesini sağlamak, yaşama dair sorumluluklarını yerine getirebilmesini sağlayan becerilerini geliştirmektir. Otistik çocukların bireysel ve yapılandırılmış tedavilere iyi cevap verdiği ve bu tedavilerin kısa ve uzun vadede etkili olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak otistik bireyler doğru yaklaşımla ve tedaviyle kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler“ şeklinde konuştu.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Motosikletliler kanserle mücadele için bir araya geldiMotosikletliler kanserle mücadele için bir araya geldi
Motorize ekipler kansere dikkat çektiMotorize ekipler kansere dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Kanserde dönüm noktası olacak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Kanserde dönüm noktası olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Bipolar bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Bipolar bozukluk ne zaman ortaya çıkar, tedavi seçenekleri nelerdir?

En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!

Alerjik astımı tetikleyen etkenler nelerdir? Alerjik astım olanlar nelere dikkat etmelidir?

Alerjik astımı olanlar bunlara dikkat!

Çocuğunuzun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirsiniz?

Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirecek öneriler!

Kanser hastalarına yakınları nasıl davranmalı? Kanser hastası yakınlarına tavsiyeler...

Kanser hastasına bu 7 yanlış yaklaşımdan kaçının!

Göz sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir? Kataraktın ilerlemesi yavaşlatılabilir mi?

Göz sağlığını korumak için 5 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.