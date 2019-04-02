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Otizme dikkat çekmek için mavi balon uçurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bolu'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, gökyüzüne mavi balonlar bıraktı

Bolu'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Bolu Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, daire müdürleri, il merkezinde eğitim gören otizmli çocuklar ve ailelerinin yer aldığı grup, Bolu Belediyesi bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi'nden Anıt Park Meydanı'na kadar yürüdü.

Anıt Park'ta düzenlenen, törende Vali Ümit, İl Sağlık Müdürü Demirkol ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Koçyiğit tarafından günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar yapıldı.

Daha sonra törene katılanlar, otizme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.

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Bolu Dünya Otizm Farkındalık Günü Vali Ahmet Ümit

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