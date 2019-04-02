Otizme Eskişehir modeli

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Otizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli” işbirliği protokolü törenle imzalandı.

Eskişehir Valiliği’nde gerçekleştirilen imza törenine, Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu katıldı.

“Her çocuğumuzun, en iyi eğitimi alması bizim öncelikli hedefimizdir”

Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında 2 Nisan tarihinin “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildiğini dile getiren Vali Çakacak, “Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir gelişim sorunu olarak kabul edilmektedir. Her konuda olduğu gibi otizmde de erken teşhisin önemi bir yeri vardır. Toplum olarak çocuklarımızın otizm belirtileri gösterdiğini fark ettiğimizde bu durumu gizleyip saklamak yerine, buna mutlaka bir eğitim kapısı açmalı ve bu yavrularımızın Özel Eğitim Uygulama Merkezleri’mizde uzmanlarımız eliyle gelişimlerinin desteklenmesi gerekiyor. Otizm meselesinde; iletişimi, sosyal ilişkileri farklı bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu konu özel eğitimi de beraberinde getiriyor. Her çocuğumuzun, en iyi eğitimi alması bizim öncelikli hedefimizdir. Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eğitimdir. İlimizdeki Özel Eğitim Uygulama Merkezleri’miz, özel çocuklarımızın topluma kazandırılmasında ve onların eğitimlerini en iyi şekilde almaları noktasında gücümüze güç katmaktadır” ifadelerini kullandı.