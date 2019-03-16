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Otizmi İyileştirdiği İddiasındaki Kitaplara Satış Yasağı 

16.03.2019 22:16 | Son Güncelleme

Online perakende devi Amazon, ‘’Otizm Olarak Bilinen Semptomları İyileştirme’’ ve ‘’Otizmle Savaşın ve Kazanın’’ adlarındaki iki kitabı satıştan çekti. ‘’Otizm Olarak Bilinen Semptomları İyileştirme’’ kitabında, otistik çocuklara klor dioksit içirilmesi ve banyosu yaptırılması öneriliyordu

Otizmi İyileştirdiği İddiasındaki Kitaplara Satış Yasağı 

Online perakende devi Amazon, otizmi iyileştirdiği iddialarını içeren iki kitabı, alışveriş sitesinden kaldırdı.

Sitede yer alan, ‘’Otizm Olarak Bilinen Semptomları İyileştirme’’ ve ‘’Otizmle Savaşın ve Kazanın’’ adlarındaki iki kitap satıştan çekildi. Amazon, kararla ilgili yorum yapmadı.

Amazon’un bu adımı ABD’de yayımlanan Wired dergisinde çıkan bir makalenin peşinden geldi. Makalede, otizmin seks, yoga, deve sütü, vegan beslenme hatta beyne elektroşok verilerek iyileştirilebileceği gibi bilimsel dayanağı ve kanıtı olmayan iddialar içeren kitapların, Amazon’da satıldığına dikkat çekiliyordu.

‘’Otizm Olarak Bilinen Semptomları İyileştirme’’ kitabında, otistik çocuklara klor dioksit içirilmesi ve banyosu yaptırılması öneriliyordu.

2010’da ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), “mucize mineral solüsyonu” şeklinde reklam malzemesi yapılan sıvının gerçekte tekstil beyazlatma ve sanayi tipi su arıtmada kullanıldığına dikkat çekmiş, solüsyonun mide bulantısı, kusma ve ishale yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Amazon’da satılan her iki kitap da beş yıldan fazla zaman önce yazılmış ve 600 kadar da okuyucu yorumu almıştı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Adam Schiff, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’a açık mektup yazarak, sitesinin kaliteli bilgiyle hatalı ya da yanlış yönlendiren bilgiyi ayıramadığını savunmuştu.

Schiff, “Sonuç olarak zararı aşı karşıtı mesajlar hayat bulmaya ve yayılmaya devam ediyor. Amazon dahil her internet platformu sorumlu davranmalı ve büyüyen bir kamu sağlığı faciasına katkıda bulunmaktan imtina etmeli” demişti.

Amazon’un kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Brian Huseman ise şirketin özel olarak aşılarla ilgili içeriklere bakmadığını, müşterilere, itiraz yaratabilecek olsa da her türlü farklı yaklaşımı sunduklarını yanıtını vermişti.

Huseman ayrıca Amazon’un aşı karşıtı kitapları değerlendirmeye aldığını, müşterilerin beklentileriyle tutarlı olmayan kategorilendirmeler bulduğunu ve bu sorunu çözmek için uğraştıklarını bildirmişti.

Bazı internet şirketleri de sözde “bilimsel sağlık bilgilerine” erişimi kısıtlamak için adımlar attıklarını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook geçen hafta aşılarla ilgili yanlış da olsa içerikleri kaldırmayacağını ancak, erişimi zorlaştıracaklarını açıklamıştı. Facebook ayrıca aşı karşıtı düzmece reklamları da kabul etmeyi durduracaklarını belirtmişti. Aşı karşıtları, kızamık, kızamıkçık ve kabakulağa karşı koruyan karma aşının, bilimsel bir dayanağı bulunamasa da otizme neden olduğuna inanıyor.

Video paylaşım sitesi YouTube da, aşılarla ilgili konularda daha güvenilir içeriğe ulaşmayı sağlayacak algoritmalar üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

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