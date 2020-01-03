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  4. Otizmli Arda'nın gururu

Otizmli Arda'nın gururu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

  Muğla'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi.

Muğla'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi. Takım arkadaşlarıyla mücadelede yer alan Mardin, Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum dedi.
İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 2019-2020 Okul Sporları Organizasyonu düzenlendi. Menteşe Spor Salonu'ndaki eleme maçlarının ardından Genç A Erkek Basketbol Final Grubu maçlarına geçildi. Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi ile Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Ula ekibinde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda Mardin, takımı ile sahaya çıktı. Sahada arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken Mardin, faul atışından takımına sayı kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Mardin'e Türkiye Basketbol Milli Takım forması hediye eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Takımın bir parçası olarak sahaya çıktı. Maçın içinde değil hayatın içinde yer aldı. Bu kardeşlerimizin gelecekte sporla iyi bir yerlere gelebilmesi önem taşıyor. Muğla'nın ilk Görme Engelliler Spor Kulübü'nü kurduk. Her gün engellilerimize yönelik çalışmalarımız sürüyor dedi.
ARDA BANA BU İMKANI SUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Arda Mardin ise, Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Maç biraz zorlu ve yorucuydu. Çok fazla sayı atamadım. Bitkin düştüm ve dinlendim. Karşılaşmada görev aldığım için mutlu oldum. Basketbolu seviyorum. Okulum dışında artan zamanlarımda, geziyorum ve spor yapıyorum. Maçta oynadığım için çok mutluyum dedi.
Anne Zeynep Mardin (55), Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum diye konuştu.
Baba Cemal Mardin (55) de böyle bir etkinliğe katılmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.
Mardin'in forma giydiği Ula Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi, rakibi Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'ne 26- 107 mağlup oldu.

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