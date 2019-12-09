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Otizmli Berat sesini resimlerle duyuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Gördüğü nesneleri unutmayıp resimlerini çizen otizmli 11 yaşındaki Berat, çevresindekilerle resim aracılığıyla iletişim kuruyor - Berat'ın annesi Derya Dumangöz: - "En çok istediğim şey, Berat'ın resim konusunda özel bir eğitim alabilmesi" - Odyolog Büşra Özkan: - "Berat konuşamıyor ancak kendisini resimlerle ifade etmeye başladı. Bir şey isterken, talep ettiği bir şey olunca bunu resimlere çok güzel dökebiliyor"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Otizmli 11 yaşındaki Berat Dumangöz, çevresindekilerle resim aracılığıyla iletişim kuruyor.

Küçük yaşta işitme kaybı yaşayan Berat, duyma seviyesi normale dönmesine rağmen konuşmasını ilerletemedi. Çevresindekilerle iletişim kurmakta zorlanan Berat Dumangöz, evde kendi kendine resim çizmeye başladı.

İhtiyaçlarını resim çizerek anlatan Berat, ilk kez gördüğü bir nesneyi de resmedebiliyor.

Ailesi, Berat'ın resim konusunda özel eğitim alarak kendisini bu konuda geliştirmesini istiyor.

- "Resim çizmesi için bir defa görmesi yeterli oluyor"

Berat'ın annesi Derya Dumangöz, AA muhabirine, oğlunun canı sıkıldığı zaman hemen eline bir kağıt ve kalem alarak resim yaptığını söyledi.

Berat'ın, istediği şey anlaşılmadığında onu resmetmeye başladığını belirten Dumangöz, şöyle konuştu:

"Altına da yazısını yazıyor. Araba istiyorsa araba çiziyor, televizyon ekranında başka bir şey görmek istiyorsa onu çiziyor. Gördüğü çizgi film kahramanlarını çizmeyi çok seviyor. Yeteneğinden öğretmenlerine de bahsettik. Resim çizmesi için bir defa görmesi yeterli oluyor. Anneannesine gitmiştik bir kere, oradaki mutfağı görmüş. Eve döndükten sonra mutfağın birebir aynısını kağıda çizdi, dolabını, fırınını, ocağını, priz yerlerini her şeyi tek tek resmedebiliyor."

"En çok istediğim şey, Berat'ın resim konusunda özel bir eğitim alabilmesi." diyen Dumangöz, şunları anlattı:

"Bizden sonra kendine bakabilmesini, en azından bir mesleği, sanatı, parası olmasını, kimseye muhtaç olmadan yaşamasını çok istiyorum. O yüzden de rica ediyorum. Berat ile ilgilenebilecek herkesi yardıma davet ediyorum. Bir çocuğu bence güneşin ışığına çıkarmak çok güzel bir şeydir."

- Konuşma sorunu olduğu için resme yöneldi

Berat'a Şişli'deki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim veren odyolog Büşra Özkan da Berat'ın doğuştan işitme engeli bulunduğunu ancak şu anda herkes kadar normal duyabildiğini belirtti.

Duyamadığı için konuşmasını ilerletemeyen Berat'ın bu sorun dolayısıyla resme yöneldiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Berat konuşamıyor ancak kendisini resimlerle ifade etmeye başladı. Bir şey isterken, talep ettiği bir şey olunca bunu resimlere çok güzel dökebiliyor. Arabaları çok seviyor, özellikle araba resmi çiziyor. Gördüğü şeyleri çok hızlı şekilde kağıda aktarabiliyor. Bu bir yetenek ve bu yönde bir eğitim almadı. Resim yönünde eğitim alırsa hem ailesi hem Berat hem de bizler çok mutlu oluruz. Berat için ileride çok yarar sağlayacağını düşünüyorum."

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Odyolog Büşra Özkan otizimli Otizimli Öğrenci Berat Dumangöz

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