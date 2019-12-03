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Otizmli bireyler mutfağa girerek kek yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:53 | Son Güncelleme

Engelsiz yaşama farkındalık oluşturmak adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Engelsiz yaşama farkındalık oluşturmak adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Engelsiz Mutfak’ etkinliğinde ise otizmli bireyler, mutfağa girerek kek yaptı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda ‘Engelsiz Mutfak’ etkinliği düzenlendi. İzmir Otizm Orkestra ve Korosu grubundan gelen 5 otizmli birey, aşçılık programı ve çocuk gelişimi programı öğrencileriyle okulun mutfağına girdi. Mutfakta kek yapmak için kolları sıvayan otizmli bireylerin mutlulukları gözlerinden okunurken şarkılar da söyleyerek eğlenceli bir ortam oluşturdu.

“Toplumun otizm konusunda bilinçlenmesini istiyoruz”
Öğretim Görevlisi Damla Aydın, etkinliğin öncelikli amacının otizm konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Aydın, "Otizmli bireylere fırsat verildiğinde, her ortama girebilecekleri, her ortamda yeterli beceriye sahip olabilecekleri, mutfakta da çalışabileceklerini ve ürünler ortaya çıkarabileceklerini göstermek istedik. Maalesef otizmli bireylere karşı ötekileştirme ve ayrımlaştırma davranışları çok yoğun olarak günümüzde yer alıyor. Kısa bir süre önce Aksaray’da üzücü bir olay yaşanmıştı. Bizim bu etkinliği planlamamızın ilk hedefi buydu. O olaydan dolayı çok üzüldük, o çocuklara yapılan muamele ve o çocukların ailelerinin yaşadığı şeyi düşündüğümüzde uzmanlar olarak bizim bu konuya değinmemiz gerekli. Toplumun otizm konusunda bilinçlenmesini istiyoruz. Burada en mutlu olduğumuz nokta çocuklar mutfakta çalışırken yüzlerindeki mutluluk, şarkı söylemeleri ve kendilerini burada mutlu hissetmeleri bizim için daha da mutluluk verici. Yaşamak güzel bir şey ama paylaşınca güzel. Biz bu anlamda öncü olduk, bu tarz çalışmaların artmasını diliyorum” dedi.

“Onların yüzündeki mutluluğu gördükçe biz de mutlu oluyoruz”
Aşçılık programı öğrencisi Esra Çiftçi de daha önce böyle bir etkinlikte bulunmadığını ve heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Çok güzel ve çok keyifli bir ortam. Onların yüzündeki mutluluğu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Otizmli bireylerin yemek yapma kabiliyetleri gerçekten çok iyiydi. Biz malzemeleri koyuyoruz, sırada hangi malzemenin olduğunu tahmin edebiliyorlar. Karıştırma kabiliyetleri, kek kalıplarına keki boşaltma kabiliyetleri çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

"Onlarla beraber bu etkinliği yapmak paha biçilemez”
Çocuk Gelişimi programı öğrencisi Şevval Erdim ise "Ben çok mutluyum, hepsi çok özel bireyler. Onlarla beraber bu etkinliği yapmak paha biçilemez bir şey. Hepsinin ayrı özellikleri var. Çok anlamlı bir etkinlik oldu. Yemek yapma konusunda çok iyiler. Hep kendileri gayret gösterdi gayet güzel oldu” şeklinde konuştu.
Otizmli bireyler, mutfakta gösterdikleri çaba ve başarılarıyla dikkat çekerken, yaptıkları kekleri okuldaki öğrencilere ve çalışanlara ikram ettiler. Otizmli bireyler tarafından yapılan kekler herkesin beğenisini toplarken etkinliğin sonunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Yüksekokul Sekreteri Gülşen Şimşek, öğrenciler, tüm akademik ve idari personel ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

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