Otizmli bireylerin eğitimi akademik düzeyde verilecek

“Otizmli çocukların bu tür problemleriyle ilgilenen ülkemizde özveriyle çalışan ve kurucularının tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü ve gönüllülük esasına dayalı kurgulanan bir yapı var” diyen Prof. Dr. Şahin Karasar, “Biz özellikle çocuklar meselesi gündeme gelince Maltepe Üniversitesi olarak geleceğimizin bekçilerini yetiştirmek anlamında her projeye gönüllü olarak giriyoruz ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve yapabileceğimiz her türlü katkıyı yapıyoruz” dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tohum Otizm Vakfı’nı uzun süredir gönüllülük esasıyla yaptıkları için tebrik etti. Karasar, “Çocuğa dokunanlar ve akademik boyutuna destek olanlar bir araya geldi” dedi.

Otizm spektrum tanısı olan çocuk sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Karasar, “Bu durumu gördüğümüz zaman eğitim fakültemizin alana ne tür katkısı olabileceğini düşündük ve vakfı ziyaret ettik. Özel eğitim alanında otizmli çocukların eğitimini üstlenme sorumluluğu olan öğretmenlerin eğitimi sertifika programını başlattık” diye konuştu.

“OTİZM ÇOCUKLARIN EĞİTİMİYLE İLGİLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ FONLUYORUZ”

Bu program nedeniyle telefonların kilitlendiğini, talebin çok fazla olduğunu ve bu durumdan duydukları memnuniyeti ifade eden Karasar, 8 hafta süreli program için şöyle konuştu:

“Otizmli çocukları eğitecek kitle tarafından çok büyük bir talep olduğunu da böylece görmüş olduk. Üniversite olarak bu durumdan çok memnun olduk. Akademik tarafta işin mutfağında otizmli çocukların eğitimiyle ilgili bilimsel araştırma projeleri fonluyoruz. Bu alanda çalışma yapmak isteyen hem akademisyenleri hem pratisyenlere kaynak yaratarak bu alanda çalışma yapmalarını teşvik ediyoruz.Ülkemizde bu işin duayenleri artık çok az sayıda. Hem pratikte, uygulamalı eğitime kafa yoran kesim bir araya gelip eğitimleri kurguladı. Amacımız sadece sertifikayla taçlandırmak değil, otizmli çocuğun hayatına dokunacak insanda bir değişiklik yaratabilmek, nitelikli katkı verebilmek. Bunu başardığımız anda biz de mutluluğumuzun ilk meyvelerini almış olacağız.”