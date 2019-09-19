AYBÜKE İNAL - Başkentte otizmli 22 yaşındaki Çınar Öztürk, hem ailesinin hem de eğitim gördüğü Otizm Vakfındaki eğitmenlerin sevgisiyle sosyal hayata sımsıkı tutundu. Oğluyla yıllardır otizmle mücadele eden Yaprak ve Altuğ Öztürk çifti, 3,5 yaşında tanı konulan evlatlarının spora ilgisini AA muhabirine anlattı. İnşaat mühendisi anne Yaprak Öztürk, oğullarını tanı aldığı günden bu yana özel eğitime götürdüklerini belirterek, bu süreçte aile, öğretmen ve kurum iş birliğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Oğlunun dengesinin, el, göz koordinasyonunun çok düzgün olduğunu ve sporda hızlı ilerleme kaydettiğini söyleyen Yaprak Öztürk, Çınar'ın, spor eğitmeni ile de iyi bir ilişkisi bulunduğunu aktardı. Anne babaların bu süreçte güçlü bir psikolojiye sahip olması gerektiğine dikkati çeken anne Öztürk, "Ailenin pozitif olması, her şeyin iyi olacağına inanması gerekiyor. Çocuk o enerjiyi öyle bir alıyor ki. Kesinlikle bence zihinsel engelli ailelerinin özellikle otistikler için depresyona girme lüksü yok, o şekilde çocuğa kesinlikle faydalı olmazsınız." dedi.

Anne Öztürk, sevginin engelleri aşabileceğini vurgulayarak, "Bizim çocuklarımız için en önemli şey sevgi temelli bir ilişki. Ne olursa olsun, sürekli o sevgiyi hissetmeleri gerekiyor. Sevgi, problemlerin aşılmasında en önemli faktör." diye konuştu. - "Doğaya çıkmak Çınar'a çok iyi geliyor" Baba Altuğ Öztürk de oğullarına otizm tanısı konulduğunda zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti. Bu dönemde öğrencinin öğretmenle anlaşmasının ve anne babanın kendini geliştirmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Öztürk, bunun çocuklar açısından çok fayda taşıdığını dile getirdi. Altuğ Öztürk, "Önce kendimizi geliştirmeliyiz ki çocuğa faydamız olsun. Tabii bol bol sevgi göstermek gerekiyor. Mesela hırçınlığına hırçınlıkla karşılık vermeye çalıştığımız, didişmeye çalıştığımız, inatlaştığım kendi açımdan dönemler oldu. Hiçbir fayda sağlamıyor. Bunları öğrendik zaman içinde. Mutlaka yumuşak, sevgi dolu davranarak ama bolca da hocalarımızdan tavsiye alarak, öğrenerek yaklaşmak gerekiyor. Şu an çok iyi durumdayız." şeklinde konuştu.