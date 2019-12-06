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Otizmli çocuğa soyunma odasındaki dayak kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:03 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 9 yaşındaki otizmli B.Ö., eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için ailesi tarafından teslim edildiği yaşam koçu Uğur D.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) KADIKÖY'de 9 yaşındaki otizmli B.Ö., eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için ailesi tarafından teslim edildiği yaşam koçu Uğur D. tarafından darp edildi. Uğur D. hakkında, "Kendisini beden veya ruh sağlığı bakımından koruyamayan kişiyi kasten yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, darp anları kameralara yansıdı.

Kadıköy'de 9 yaşındaki otizmli erkek çocuğu B.Ö.'nün ailesi, eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için yaşam koçu Uğur D.'ye teslim edildi. Uğur D., çocuğu 30 Mayıs 2018 tarihinde Bostancı'da bulunan bir spor salonuna götürdü. Uğur D., B.Ö.'yü soyunma odasında darp etti. O anlar odadaki kameralara saniye saniye yansıdı. Soyunma odasının kamera görüntülerini izleyen spor kulübünün yöneticileri, B.Ö.'nün Uğur D. tarafından darp edildiğini görünce ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Darp olayının görüntülerini izleyen spor salonu yetkililerinin durumu aileye haber vermesi üzerine ailenin şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin çocuğu giydirdiği sırada başına sert bir şekilde vurduğu, çocuğun ağlaması üzerine saçından çekerek yere yatırıp tekrar vurduğu yer aldı. Şüphelinin çocuğa ara ara tokat attığı da savunulan iddianamede, Uğur D'nin "Kendisini ruh ve beden sağlığı bakımından koruyamayacak kişiyi kasten basit yaralama" suçundan 8 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Uğur D., İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 14 Kasım tarihinde görülen duruşmaya sanık katılmadı. Müşteki B.Ö.'nün ailesinin Avukatı Gökmen Yeşil, davanın basit yaralama suçundan açıldığını belirterek, "Mağdur çocuğa uygulanan şiddet hem fiziksel etkileri hem de psikolojik etkileri bakımından eziyet suçu kapsamına girmektedir. Suçun basit yaralama olarak nitelendirilmesi maalesef bu vehametteki bir suçun ve failin aklanması sonucunu doğurması tehlikesi taşır. Üstelik eziyet suçu nitelikli hal taşımaktadır. Bu nedenle suç vasfının değişme ihtimali, sanığın kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanığın Avukatı Oktay Özer ise, müvekkilinin mağdur olduğunu savunarak, "Müvekkilimin tehdit altında olduğu bir dönemdir. Şiddete yönelik bir eylem yoktur" dedi. Tutuklama talebini reddeden mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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