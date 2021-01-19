Otizmli çocuğun darp edilmesi olayında kargocunun serbest bırakılmasına itiraz

Antalya’nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edilmesi olayına ilişkin, şüphelinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına otizmli çocuğun ailesinin avukatı tarafından itiraz edildi. Olaya ilişkin 3 farklı görüntüler geldiğini ve görüntüler sonrası savcılığın tekrar dosyayı değerlendirmeye aldığını ifade eden Çocukça Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz, “Bundan sonrasına artık adaletin vicdanına bırakıyorum.” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde doğuştan otizmli 10 yaşındaki K.S. bahçede oyun oynarken, kargo çalışanı tarafından darp edildi. Aile güvenlik kameralarında çocuğunun darp edildiğini görünce polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kargo çalışanın emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Otizmli çocuğun kendisini cep telefonuyla görüntülediği için böyle bir eylem yaptığını savunan kargo çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“3 farklı açıdan güvenlik kamera görüntüleri geldi”

Çalışanın serbest bırakılmasına yönelik otizmli çocuğun ailesinin avukatı Çocukça Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz, itiraz etti. Savcılığın tekrar dosyayı değerlendirmeye aldığını açıklayan Oğuz, çocuğun psikolojisinin bu olaydan etkilendiğini ifade etti. Olayın 3 farklı güvenlik kamerasının daha ortaya çıktığını aktaran Oğuz, “İlk olayda 1 tane kamera görüntüsü vardı. Daha sonrasında kameranın 3 farklı açıdan görüntüsü geldi. Görüntüleri bizde inceledik. Kargo görevlisinin bir iddiası var. ‘Çocuk benim fotoğrafımı çekiyordu, kayda alıyordu o yüzden’ diye. Görüntülerin hiç birinde böyle bir şey yok. Çocuk oynamak için sadece kargo görevlisine elindeki topu atıyor önüne doğru. O da ‘bu topu neden attın’ diye sinirleniyor. Sinirle o topu alıyor uzak bir bölgeye atıyor. Daha sonrasında da çocuğu yakalıyor ve dövüyor. Olay tamamen bundan ibaret.” dedi.