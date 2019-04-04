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Otizmli çocuğun polis olma sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otizmli öğrenciler için okul bahçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Kırıkkale’de otizmli öğrenciler için okul bahçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Trafik polisleri öğrencilerle özel olarak ilgilendi. Trafik araçlarına da bindirilen öğrenciler, konvoy yaparak sirenler eşliğinde mahallede tur attı. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu trafik polisi olmak isteyen otizmli çocuğun isteğini kırmayarak, polis kimliği ve rozeti takdim etti.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinin bahçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından otizmli öğrenciler için program düzenlendi. Otizmli öğrencilerden oluşan mehter takımının gösterileriyle başlayan programda, Emniyet Müdürüyle birlikte öğrenciler sırayla pasta kesti. Polis kontrolünde trafik araçlarına bindirilen öğrenciler, mahallede konvoy yaparak sirenler eşliğinde tur attı. Daha sonra trafik araçlarından inmek istemeyen öğrenciler okul bahçesinde trafik motosikletiyle gezdirildi. Trafik polisi olmak isteyen bir otizmli öğrencinin isteğini de kırmayan İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, polis kimliği ve rozeti takdim etti. Öğrenciler, aileleri ve polislerle birlikte vakit geçirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Program hatıra fotoğrafının çekinilmesi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.
Çocuklara Pasta kesen İl Emniyet Müdürü Mahmur Çorumlu, otizm farkındalığı için polis teşkilatı olarak her zaman destek verecekleri ve amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu söyledi.
Çorumlu, “Biliyorsunuz bu ay 2 Nisan Otizm farkındalık günü ve bu ay boyunca etkinlikler devam edecek. Aynı zamanda 10 Nisan Polis haftası. Biz böyle bir davet üzerine çocuklarımızı sevindirelim istedik. İnşallah makbule geçmiştir. Otizmin farkındayız. Otizm farkındalığı için de polis teşkilatı her zaman destek verecektir. Pasta kesimi oldu. Arabalarımızı getirdik. Araçları, resmi araçları çok istiyorlar. Onlara bindiriyoruz. Ayrıca onlara hediyeler getirdik. Burada biraz sonra vereceğiz. Amaç onları sevindirmek. Onların yanında olmak. Farkındalığa biz de bir katkı sunmak istedik” dedi.
Öğretmen Ayşe Somunoğlu, Bugünü bunlara yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu öğrencimizin en büyük hayali polis olmaktı. Bu hayali gerçekleştirdiğiniz için hepimiz çok mutluyuz sağ olun. Biz dersimizde trafik kurallarını öğretiyoruz çocuklarımıza en çok mesleklerini tanıtırken polislik mesleğinden heyecanla katılımında bulunuyorlar. Çok seviyor, özellikle bu oğlumuz” dedi.
Öğrenci velisi Pelin Ayvalık ise, “5 senedir bu okulda veliyim ayrıca bu okulda çalışıyorum, oğlum otizmli 9 yaşında. Çok güzel bir uygulama bizi düşündükleri için bizi fark ettikleri için emniyetimize, emniyet müdürümüze bütün polis memurlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci

Otizmli çocuğun polis olma sevinci
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