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Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:59 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otizmli çocuğun gürültüsünden rahatsız olduğu öne sürülen Cemal D., elinde bıçakla komşusu Ahmet Ç.'nin kapısına geldi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otizmli çocuğun gürültüsünden rahatsız olduğu öne sürülen Cemal D., elinde bıçakla komşusu Ahmet Ç.'nin kapısına geldi. Bu anlar, Ahmet Ç.'nin diğer komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Cemal D.'nin, Ahmet Ç.'nin kapısı önünde elinde bıçakla beklediği ve sinirli tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Olay, 30 Kasım'da, Tavas'ta meydana geldi. İlçede butik işleten Ahmet Ç., iddiaya göre, ailesi ve otizmli torunu ile yakınlarının nişanına gitmek için evde hazırlanmaya başladı. Bu sırada üst kat komşuları, otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu. Çocuğun gürültü yaptığını ileri süren komşu Cemal D., elinde bıçakla Ahmet Ç.'nin kapısına dayandı. Ahmet Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Cemal D., emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Ahmet Ç., olayın ardından üst komşusu hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan Ahmet Ç.'nin, torununun otizmli olması nedeniyle bazen hareketli olduğunu ve durduramadıklarını söylediği belirtildi.

'TELEFONDA KONUŞTUKTAN SONRA KAPIYA GELDİ'

Komşusunun gürültü nedeniyle kendisini telefonla aradığını belirten Ahmet Ç., ifadesinde şunları kaydetti:

"'5 dakika sonra dışarı gideceğiz, biraz sabret. Torunum her zaman yanımda kalmıyor. Haftada 1 gün geliyor. Biraz sabret nişana gideceğiz' dedim. Ancak komşum, 'Susturun artık çocuğu, ben rahatsız oluyorum' diyerek, bağırıp, küfürler etti. Telefon konuşmasının ardından kapıya dayandı. Kavga çıkmasın, diye kapıyı açmadım. Üst komşum, kapının arkasından yüksek sesle küfretmeye devam etti. Polisi arayıp, yardım talep ettim. Bu sırada torunlarımdan biri, babası gelecek, diye kapıyı açtı. Hemen kapıya yöneldim. Cemal D.'nin elinde bıçakla kapıda olduğunu gördük. 'Cemal, bu sana yakışıyor mu? Kıyafetimi görmüyor musun, nişana gideceğiz' dememe rağmen küfretmeye devam etti. Ben kapının önünde dururken kızlarım, eşim ve torunlarım kapının arkasında bizi seyrediyordu. Gürültü üzerine dışarı çıkan yan komşum Nuri Y., olaya müdahale etmek istese de elindeki bıçakla üzerine yürümesi üzerine içeri girdi. Kızım o sırada sinir krizi geçirdi ve bayıldı. 112 Acil Servis'i aradım ve ambulans talep ettim."

Cemal D.'nin kapıya dayandığı anlar ise Ahmet Ç.'nin kapı komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Cemal D.'nin, Ahmet Ç.'nin kapısı önünde elinde bıçakla beklediği ve sinirli tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

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