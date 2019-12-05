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Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

ÇOCUĞUN ANNESİ: BİZE İKİNCİ SALDIRISI Denizli'nin Tavas ilçesinde, otizmli A.E.'nin yaptığı gürültüden rahatsız olduğu öne sürülen, ortaokulda hizmetli Cemal D.'nin (41) kapısına bıçakla dayandığı komşusu Ahmet Çetinkaya'nın (54) kızı, DHA muhabirine konuştu.

ÇOCUĞUN ANNESİ: BİZE İKİNCİ SALDIRISI
Denizli'nin Tavas ilçesinde, otizmli A.E.'nin yaptığı gürültüden rahatsız olduğu öne sürülen, ortaokulda hizmetli Cemal D.'nin (41) kapısına bıçakla dayandığı komşusu Ahmet Çetinkaya'nın (54) kızı, DHA muhabirine konuştu. Gürültü yaptığı söylenen A.E.'nin annesi Münevver E. (36), olay nedeniyle korku içinde olduklarını belirtti. Cemal D.'nin, babasına ait dairenin kapısına dayandığını anlatan 3 çocuk annesi Münevver E., "Anne olarak yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Çocuklarım ve ben hala korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu, çocuğuma, aileme yapılmış saldırı. En kötüsü, anlayışsız bir adamın kapımıza dayanması. Şu an ölebilirdik. Babam olmasıydı ne yapardık, bilmiyorum. Bu kişinin ceza almasını istiyorum. Hala şoktayız. Engellilere yapılan muamele çok acı. Biz 12 yıldır otizmle mücadele ediyoruz. Ancak hiç böyle bir olay yaşamadık. Bu anlayışsız insanlar nedeniyle çok yıpranıyoruz. Bu kişinin bize yönelik ikinci saldırısı. Üçüncü kez saldıracak, diye korkuyorum" dedi.
BIÇAĞI, KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ALMIŞ
Cemal D. ise olay günü açık öğretim fakültesi sınavlarına hazırlandığını, yüksek ses nedeniyle rahatsız olduğunu belirtip, telefonla Ahmet Çetinkaya'yı aradığını ve uyardığını dile getirdi. Cemal D., Ahmet Çetinkaya'nın kendisine telefonla konuştukları sırada, "Rahatsızsan evini sat git" dediğini, bu söze çok sinirlendiğini kaydetti. Tepki göstermek için aşağı kata indiğini söyleyen Cemal D., "Burası aile apartmanı, 6 dairenin 5'i onlara ait. Beni bu apartmandan çıkarmak istiyorlar. Bunun için çocuğu kullanıyorlar. Otizmli çocuğu eve kapatıyorlar. O da dışarı çıkmak istiyor. Kapılara, pencerelere vurup, ses çıkarıyor. Ben uyarmak için Ahmet Çetinkaya'yı aradım. 'Rahatsızsan evini sat git' demesi üzerine çok sinirlendim. Onlar aşağı katta kalabalık olduğu için yanıma, kendimi korumak için bıçak aldım. Bıçağı kullanmak için yanımda götürmedim" diye konuştu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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