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Otizmli çocuğun videosu olay oldu! ‘Bakın evde her türlü küfrü edebilirsiniz’

19.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan, otizmli bir çocuğu önüne alarak konuşma yapan yaşlı adamın görüntüsü büyük tepki çekti. Gazeteci Enver Aysever de canlı yayında söz konusu videoyu izleterek çok sert ifadeler kullandı. Aysever video için "Bakın evde her türlü küfrü edebilirsiniz. İzlediğim anda o kadar sinirlendim ki dünkü söylediklerimi burada söylesem 15 dakika bip olur" şeklinde konuştu.

Otizmli çocuğun videosu olay oldu! ‘Bakın evde her türlü küfrü edebilirsiniz’

Sosyal medya, otizmli bir çocuğu önüne alarak akılalmaz sözler kullanan adamın bu görüntülerini konuşuyor. Yayınlanan görüntülerde yaşlı bir adam, otizmli olduğu iddia edilen küçük çocuk hakkında öyle sözler kullandı ki görüntüleri izleyen herkes tepki gösterdi. Gazeteci Enver Aysever de televizyondaki programında söz konusu video için çok sert ifadeler kullandı.

Otizmi İsrail’in çıkardığını söyleyen yaşlı adam videoda “Tıp fakültesi ne dedi sana? Otizm. Otizm ne demektir dediler mi sana? Otizm demek; İsrail’e parayı yatırmak demektir kıymetli kardeşlerim. Folik asit ne kadar kullandın? 3 ay. Folik asidi İsrail çıkardı, Filistin’i yok etmek için. Folik asit kullanan bütün çocukların hepsi işte bu şekilde hastadır. 10 kişi kumanda edemez. Folik asidi İsrail çıkardı, İslam dinini yıkmak için. İşte görüyorsunuz şu çocuğu. Beyin yok, yürek yok, omurga yok. İslam dini nasıl yıkılacak? Anasını tanımaz, babasını tanımaz. Kimse kumanda edemez, askerlik yapamazlar. İslam dinine büyük darbe vuruluyor.” ifadelerini kullanıyor.

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"ALÇAKLIĞIN, NAMERTLİĞİN, UTANMAZLIĞIN VESİKASI…"

Enver Aysever programında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleteceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Size otizmli bir çocuk izlettireceğim. Sosyal medyadan aldım bu görüntüyü. Ben burada yapamıyorum. Bakın evde her türlü küfrü edebilirsiniz. Ağzınıza ne geliyorsa söyleyebilirsiniz. Her türlü belayı okuyabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa söyleyebilirsiniz. Alçaklığın, namertliğin, utanmazlığın vesikasını size yayınlayacağım. İzlediğim anda o kadar sinirlendim ki dünkü söylediklerimi burada söylesem 15 dakika bip olur. Zaten açıktan söylemiş olsam RTÜK herhalde bir 10 sene kadar bizi kapatır. O kadar sinirlendim. Ben böyle alçaklık böyle utanmazlık görmedim.

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"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

Bu nedir ya, bu rezillik nedir? Yavrucağa bakar mısınız dünya güzeli bir çocuk. Otizm ile ilgili Türkiye’de bir hayli yol alınmış durumda çocukların hakları savunulmuş durumda, bu çocuklara bu muamele Allah'tan reva mı ya. Nesiniz abi siz? Yok İsrail, yok İslam düşmanı yok bilmem ne? Düşün bu insanların yakasından ya. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin savcıları bu bir suç duyurusudur.

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Anahtar Kelimeler:
otizm Enver Aysever
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