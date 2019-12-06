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Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kadıköy’de yaşam koçunun otizmli 9 yaşındaki B.Ö.

Kadıköy’de yaşam koçunun otizmli 9 yaşındaki B.Ö. isimli çocuğu darp ettiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde,hakkında dava açılan ve 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın küçük çocuğu giydirdiği sırada sert bir şekilde başına vurduğu, arkasından çekiştirdiği, saçından çekerek yere yatırıp vurduğu ve tokat attığı yer alıyor.
Kadıköy’de 30 Mayıs 2018 tarihinde bir spor salonunda 9 yaşındaki otizmli B.Ö., tedavisi ve eğitimine yardımcı olması üzerine teslim edildiği yaşam koçu U.D. tarafından soyunma odasında darp edildi. Spor salonu yetkilileri, çocuğun hocası tarafından darp edildiğinin görüldüğünü annesine söyledi. Olayın üzerine küçük çocuğun annesi B.Ö. şikayetçi oldu.
Görüntüler ortaya çıktı
Güvenlik kameralarının incelenmesinde, sanığın küçük çocuğu soyunma odasında giydirdiği sırada sert bir şekilde başına vurduğu, arkasından çekiştirerek vurması üzerine çocuğun ağladığı, çocuğun başına vurduğu, yine ağlaması üzerine saçından çekerek yere yatırıp vurduğu ve tokat attığı ortaya çıktı.
1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşam koçu U.D. hakkında, “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten basit yaralama” suçundan 8 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık U.D. katılmazken, çocuğun annesi B.Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
“Suç, ‘eziyet’ suçu kapsamındadır”
Müşteki avukatı söz alarak, “Dava, basit yaralamadan açılmıştır. Bakım ve gözetim altında bulunan, ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda olan mağdur çocuğa uygulanan şiddet fiziksel ve psikolojik etkileri bakımından eziyet suçu kapsamında girmektedir. Üstelik eziyet suçu nitelikli hal taşımaktadır. Sanık, kaçma şüphesi ortadayken 4 ay boyunca ifade vermekten kaçmıştır” diyerek sanığın tutuklanmasını istedi.
“Şiddete yönelik bir eylem yoktur”
Sanık avukatı ise, “Müvekkilimin tehdit altında olduğu bir dönemdir. Bu dosyadaki ifadesinden sonra şikayet hakkını kullanmıştır. Şiddete yönelik bir eylem yoktur” dedi.
Mahkeme ara kararında, müşteki avukatının sanığın tutuklanması yönündeki talebini, sanığın savunmasının alınmış olması ve suçun tutuklama yasağı kapsamında kalmasını gerekçe göstererek reddine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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