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Otizmli çocuğuyla yaşadıklarını bu kitapla anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

Kaleme aldığı "Mevsimsiz Tomurcuklar" adlı kitabıyla kendisini gibi otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyelerde bulunan Sevim Hoş Ofluoğlu, imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.Oğlunun otistik olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşayan ancak daha sonra bu hastalıkla büyük bir mücadele veren Sevim Hoş Ofluoğlu, yaşadıklarını "Mevsimsiz Tomurcuklar" adlı kitabında anlattı.

Kaleme aldığı "Mevsimsiz Tomurcuklar" adlı kitabıyla kendisini gibi otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyelerde bulunan Sevim Hoş Ofluoğlu, imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.
Oğlunun otistik olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşayan ancak daha sonra bu hastalıkla büyük bir mücadele veren Sevim Hoş Ofluoğlu, yaşadıklarını "Mevsimsiz Tomurcuklar" adlı kitabında anlattı. Otizmli çocuğu olan diğer ailelere tavsiyelerde de bulunan Ofluoğlu, CNR Ekspo Fuar Merkezi’nde düzenlenen imza gününde okuyucularıyla buluştu. Kaleme aldığı kitabını imzalayan Ofluoğlu, okurlarına teşekkür etti.

Sevim Hoş Ofluoğlu kimdir ?
Sevim Hoş Ofluoğlu biri otizmli 2 çocuk annesidir. Sosyoloji mezunu olup, uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında çalışmıştır. Otizmli oğluyla daha iyi ilgilenebilmek adına mesleğini bırakmak zorunda kalmıştır. Şimdilerde iki oğlunu hayata hazırlamanın yanı sıra otizmle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev almaktadır.

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