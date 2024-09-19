Otizmli çocuk açlıktan öldü! Özel bakımevinde skandal... Daha iyi bakılsın diye götürülmüştü, bir SMS'le öğrendiler

İstanbul'da yaşanan bir olay dehşete düşürdü. 17 yaşındaki otizmli Hüseyin Timuçin geçici olarak teslim edildiği özel bir bakımevinde açlıktan öldü. Adli tıp raporunda da açlıktan öldüğü tespit edilirken Hüseyin Timuçin'in vücudunda çok sayıda yara izine de rastlandığı öğrenildi. Timuçin'in acılı ailesi çocuklarının ihmal yüzünden öldüğünü söyleyerek hukuk savaşı başlattı. İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan habere göre; 17 yaşındaki genç İstanbul'un orta yerinde açlıktan öldü. Çocuğun fotoğraflarının her bir karesi ayrı bir dram ve dehşet barındırdığı görüldü. Fotoğraflarda, hasta yatağında adeta iskelete dönmüş durumda olduğu görünen çocuğun, bilinçsiz yattığı da dikkat çekti. Tüm vücudunun da yara bere içinde olduğu görüldü.

"ÇOK CİDDİ İZLER, YARALAR VAR"

Avukat Rengin Geçen "Çocuğun yüzünde, gözünde, hatta kafasında çok ciddi izler var, yaralar var" dedi. O görüntüler çocuğun son görüntüleri olurken, yüzde 95 otizmli Hüseyin Timuçin bakımevinde bu hale geldikten sonra hayatını kaybetti. Avukat Rengin Geçen "Adli tıp raporuna baktığımızda aslında açlıktan öldüğü tespit edilmiş" şeklinde konuştu.

Annenin rahatsızlığı yüzünden daha iyi bakılabilmesi için özel bir bakımevine getirilen Timuçin için amaç daha iyi bakılmasıydı ancak beklendiği gibi olmadı. Sağlıklı bir şekilde girdiği bakımevinden otizmli gencin cenazesi çıktı.

"AİLE 25 GÜN BOYUNCA ÇOCUĞUNU GÖREMİYOR"

Avukat Rengin Geçen, "Aileye diyorlar ki siz 1 ay boyunca çocuğunuzu göremezsiniz, hiçbir şekilde iletişim kuramazsınız, buraya gelmeyin. Daha sonrasında bu nedenle aile yaklaşık 25 gün boyunca çocuğunu göremiyor. Aslında böyle bir yönetmelik de mevcut değil" ifadelerini kullandı.

Ailenin otizmli çocuklarını bir sonraki gördükleri yer ise yoğun bakım oldu. Ailenin iddiasına göre bakımevi çocuklarının hastanede olduğunu onlara haber vermedi. Aile çocuklarının hastaneye kaldırıldığını babanın cep telefonuna gelen bir mesajdan öğrendi.

"DARP TANISI VAR"

Avukat Rengin Geçen "4 farklı hastane gezmiş ve dördüncü hastanede de vefat etmiş. Aile gelen SMS sonucu telefon açtıktan sonra 'sadece çocuğunuzun soğuk algınlığı var, biz bir hastaneye götüreceğiz' denip çıkılıyor. Her ne kadar çocuğunuzun soğuk algınlığı var denilmiş olsa da aslında çocuğun bir darp tanısı var" ifadelerini kullandı.

"ÖLMESİNE 1 GÜN KALA 'ŞİKAYET ETMEYİN' DİYE ARIYORLAR"

Bakımevi yetkilileri bu durumda aileyi sadece bir kez aradı, o da şikayetçi olup olmadıklarını öğrenmek için. Avukat Rengin Geçen "Çocuk yoğun bakımdayken artık ölmesine 1 gün kala, kurum babayı arıyor ve diyor ki 'Bizi şikayet edecek misiniz? Bizim bir suçumuz, ihmalimiz yok, bizi boşuna şikayet etmeyin' diyorlar" şeklinde konuştu.

Ailesi Hüseyin'in ihmalden öldüğünü savunuyor, bu nedenle hukuk savaşı başlattı. Avukat "Kurumu savcılığa şikayet ettik. Fakat bize takipsizlik raporu verdi. Biz hala davamızın peşindeyiz. Takipsizlik raporuna da itirazımızı ettik. Süreci bekliyoruz." dedi.

Söz konusu bakımevinin yetkilileri ise sessiz kaldığı, aramaları yanıtsız bıraktığı belirtildi.