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Otizmli çocuk kişisel resim sergisini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Otizmli Hasan Berkay Özkara, ‘Bende Varım!’ isimli ‘Bakış Açısı’ konulu kişisel resim sergisini açtı.Dört Eylül ortaokulu 6.

Otizmli çocuk kişisel resim sergisini açtı

Otizmli Hasan Berkay Özkara, ‘Bende Varım!’ isimli ‘Bakış Açısı’ konulu kişisel resim sergisini açtı.
Dört Eylül ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hasan Berkay Özkara,Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli çocukların dikkatini çekmek için resim sergisi açtı. Yaklaşık 1 yıl boyunca öğretmeninin de yardımıyla bir çok resim çizdi.Bu resimleri sergilemeye karar veren Özkara ailesi bunun üzerine harekete geçerek resim sergisi açmak istedi. Otizmli Hasan Berkay’ın çizmiş olduğu yaklaşık 20 resmi Dört Eylül Ortaokulu çok amaçlı salonunda sergileyerek kişisel resim sergisi açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, veliler ve öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan Vali Salih Ayhan, her çocuğun yüreğinde farklı duygu ve güzellikler olduğunu belirterek “Otizm bir eksiklik değil, tamamen farklılıktır. O farklılığı ortaya çıkarabilmek önemli. İlimizde hem destek eğitimle hem kaynaştırma eğitimleri ile hem özel eğitimlerle beraber çocuklarımızın bu eksik olarak değil farklılıklarını iyice ortaya çıkarabiliyoruz. Bu manada ilimizde 213 öğrenci var ama Hasan çok farklı bir noktaya gelmiş getirmiş. Bu seviyeye normal öğrencilerimizin bile gelmesi mümkün değil. Tebrik ettim takdir ettim. Hakikatten bu kendi hayatlarına özel anlam yükleyerek özel bir misyon yükleyerek hayata bakışını da değiştirerek belki de kendileri içinde belki hayata bakış açılarına insanlarına bakış açılarını değiştiren bir misyon üstlenmişsin” dedi.

6 yaşında otizmli olduğu anlaşıldı
Annesi Zuhal Özkara ise Hasan Berkay’ın 6 yaşında bir teşhisle otizmli olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Bizim için aslında çok büyük değişiklikti bu. Ne olduğunu bilmediğimiz bir konu ile yüz yüzeydik. Birçok kitap okuyarak ve yaşayarak otizmin ne olduğunu öğrendik. Bu şekilde çocukların hasta değil farklı olduğunu keşfettik. Biz şuan da Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz 12 yaşında 6.sınıf öğrencisi ve kişisel resim sergisini açıyoruz. Otizm hastalık değil farklılıktır" şeklinde konuştu. Hasan Berkay resimleri hocasının yardımıyla çizdiğini hocası sayesinde resim çizmeyi belirterek sergide 20 resminin olduğunu belirtti.

Otizmli çocuk kişisel resim sergisini açtı

Otizmli çocuk kişisel resim sergisini açtı

Otizmli çocuk kişisel resim sergisini açtı

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