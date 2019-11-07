Otizmli çocuk velilerinin tepkisine valilik inceleme başlattı

Aksaray’da Mehmetçik İlkokulunda velilerin okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmesi ve velilerin yuhalanması iddialarıyla ilgili Aksaray Valiliği soruşturma başlattı.

Aksaray’da Mehmetçik İlkokulunda iddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu olay ise büyük tepkiye neden oldu. Otizmli çocukların velileri bugün de okula gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Bazı veliler ağlayarak sınıflara girdi. Polis ekipleri de okulda geniş güvenlik önlemleri aldı. Otizmli çocuklarının okulda ve diğer öğrenci velileri tarafından istenmediğini belirten veliler, okulda otizmli yazısının da kaldırıldığını iddia etti.

“Çocuğumun resmen hayatıyla oynuyorlar”

İsmini vermek istemeyen otizmli öğrenci velisi, “Müdür otizmli yazısını sildi. Daha sabah sildi. Müdür emir vermiş otizmli yazısını bildirdi. Benim çocuğumun kime zararı var. Biz kaynaşmak istiyoruz. Çocuklarımız kaynaşsın diye buradayız biz. Buradaki çocuklar istemiyorlarmış. Normal çocuklar bizim gözümüzde altın gibi. Onlarla kaynaşsınlar, onlardan bir şey öğrensinler diye buradayız. Ben bu okula 2 ay oldu geleli. Geldiğimde müdür bana diyor ki, sen bu okuldan git. Sınıf yok, öğretmen yok. Ben de milli eğitime gittim. Öğretmen ve sınıf istedim, açtılar. Benim çocuğumun başlayalı 2 ay olmuş 3’üncü öğretmen oldu. Benim çocuğum bir öğretmene alışmadan diğer öğretmene gitti. Daha sonra diğerine geçti. Bununla 3’üncü öğretmen oldu. Çocuğumun resmen hayatıyla oynuyorlar. Çocuklarımızı bu okulda istemiyorlar. Okulda, velilerde sıkıntı çıkarıyor. Müdür hiç bizim yanımızda değil. Müdür bizi dışlıyor. Onlardan yana oluyor bizi dışlıyor. Otizmli yazısını oradan sildi” dedi.