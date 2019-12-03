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Otizmli çocuklar, HAVELSAN teknolojileriyle eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

HAVA Elektronik Sanayi (HAVELSAN), '3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü' kapsamında otizmli çocukları eğlenceli simülatörler ile buluşturdu.

ANKARA, (DHA)- HAVA Elektronik Sanayi (HAVELSAN), '3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü' kapsamında otizmli çocukları eğlenceli simülatörler ile buluşturdu.
HAVELSAN, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Otizm Vakfı bünyesinde eğitim gören otizmli bireyleri Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Merkezi'nde ağırladı. HAVELSAN'ın geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan F-16 simülatörü, Hezarfen Paraşüt simülatörü ve keskin nişancı simülatörünü deneyen otizmli çocuklar, doyasıya eğlendi. Otizm Vakfı Spor Eğitim Koordinatörü Engin Arslan, HAVELSAN ile çok değerli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız burada çok eğlenceli vakit geçirdi. HAVELSAN'a bizlerin eğitim sürecine önemli katkı sunan bu anlamlı davranışı için teşekkür ederim. Bu farkındalığın tüm kurumlarımıza yaygınlaştırılmasını dilerim" dedi.

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