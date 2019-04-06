Otizmli çocuklar için ünlü şef ve şampiyonlar el ele

Türkiye’nin ilk otizm kafesinde yemeklerini bu kez otizmli çocuklar için yapan Hazer Amani ile şarkılarını otizmli çocuklar için seslendiren O Ses Türkiye şampiyonları Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya otizm farkındalığına dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk otizm kafesi olan, İzmir Optimum AVM’de hizmet veren El Ele Cafe, otizme farkındalık oluşturmaya ve otizmli bireylerle aileleri için umut olmaya devam ediyor. Otizmli gençlerin hizmet sektöründe çalışabilmeleri için staj imkanı sağlayan ve sosyalleşmelerine katkı için hayata geçirilen bir proje olarak açılan El Ele Cafe’de, otizm eğitimi olan uygulamalı davranış analizini tamamlamış 16 yaş ve üzeri otizmli gençlere de staj imkanı sağlanıyor. El Ele Cafe’de elde edilen tüm gelirle Anadolu Otizm Vakfı’nda eğitim alan ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim bursu veriliyor.

Ünlü şef Hazer Amani yemeklerini otizmli çocuklar için hazırladı

Türkiye’nin ilk otizm kafesinde Ünlü Şef Hazer Amani de bu kez yemeklerini otizmli çocukların eğitimine destek için hazırladı. Birbirinden farklı lezzette yemekler yapan Amani, “Anadolu Otizm Vakfı’na destek olmak için böyle bir etkinlik yapıldı, ben de elimden gelen desteği her zaman vermeye hazırdım. Girdim mutfağa ve yemekleri yaptım. Bir yandan öğrencilerle bir yandan çalışanlarla tanıştım. Çok hoş sohbetler, naifler ve gözleri sevgi dolu bakıyor. O yüzden ben de duygulandığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum geldiğim ve bu fırsat bana verildiği için. Herkes elinden ne geliyorsa yapmalı. Çok zor bir şey değil, onlarla tanışıyorsunuz ve birkaç saatinizi ayırıyorsunuz. Ama bu farkındalık oluşturuyorsa ne mutlu bize” dedi.