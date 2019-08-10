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Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

Otizmli çocuklar ve ailelerinin sosyalleşmesi amacıyla Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen dalış etkinliği sonrası üzücü gelişmeler yaşandı.

Otizmli çocuklar ve ailelerinin sosyalleşmesi amacıyla Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen dalış etkinliği sonrası üzücü gelişmeler yaşandı. Kulübün çadırının sahilden kaldırılması istenen Dünya Su Sporları Kulübü Başkanı Savaş Karabali, "Otizmli ailelere hizmet etmemiz birilerinin zoruna mı gitti, birilerinin otizmli çocuklarımızla derdi mi var anlayamadım" dedi.
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER) ve Dünya Su Sporları Kulübü işbirliğinde Konyaaltı Sahili’nde otizmli çocukların annelerine yönelik scuba dalış etkinliği gerçekleştirildi. Yıllarca çocuklarının bakım ve tedavi süreçleri yüzünden sosyal yaşamdan uzak kalan annelerin topluma uyum sağlamaları, moral ve motivasyonlarını yükseltmek için düzenlenen etkinlikte, annelere ilk olarak dalışı nasıl gerçekleştirecekleri konusunda brifing verildi. Ardından tüplerini sırtlayan anneler, palet ve gözlüklerini takarak denize girme keyfinin yanı sıra ilk kez tüpü dalış gerçekleştirme imkanı buldu. Bu güzel etkinlik ailelere unutulmaz anlar bırakırken, etkinlik sonrası üzücü bir gelişme yaşandı.

"Ağlayan anneler oldu"
Dünya Kalite Derneği (DUKAD) Genel Başkanı Savaş Karabali, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada bir ilki gerçekleştirdik Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Dünya Sporları Kulübü olarak ailelerimizi burada ağırladık. Çocuklarımız burada denize girip stres atarken uzun zamandır evlerinden çıkarmayan aileler skuba dalışı gerçekleştirdi. Aileler çok mutlu oldu, moral ve motivasyonları arttı. Şahane bir atmosfer vardı, yedi yıldır ayağımı suya sokmadım, bugün burada dalış yaptım diye ağlayan anneler oldu" diye anlattı.

"Otizmli çocuklarımızla derdi mi var?"
Etkinliğin yapıldığı gün belediyeden zabıta ekipleri gelerek haklarında şikayet olduğunu söylediğini ileten Karabali, belediyenin ilgili birimlerinin bilgisi olduğunu söylediklerini anlattı. Karabali, "Ertesi gün asıl üzücü olayı yaşadık, burayı kiralayan firmadan bir şahıs gelerek böyle bir etkinlik yapamayacağımızı, burayı terk etmemizi söyledi. Bu çadır yaklaşık 15 gündür burada, etkinliği yapalı 3 gün oldu. Bu çadır buraya geldiğinden beri kimsenin sesi yok hiç kimsenin şikayeti olmadı. Otizmli ailelere hizmet etmemiz birilerinin zoruna mı gitti, birilerinin otizmli çocuklarımızla derdi mi var anlayamadım" şeklinde konuştu.
Çadırı sahilden kaldırmak için söken Karabali, yetkililere seslendi. "Biz hizmet için buradayız" diyen Karabali, böyle bir etkinlik için teşekkür edilmesi gerekirken kendilerinin kovulduğunu ifade ederek, "Bize destek olun, ticari bir işletme değiliz" mesajı verdi.

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu
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