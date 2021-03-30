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Otizmli çocuklar Turgutluspor antrenmanında

30.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turgutluspor antrenman sahasında otizmli öğrencileri konuk etti.

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Turgutluspor antrenman sahasında otizmli öğrencileri konuk etti. Otizmli öğrenciler sahada futbolcu abileriyle top oynayarak gönüllerince eğlendi.
Manisa Otizm Derneği, Turgutluspor’un antrenmanına konuk oldu. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü öncesi otizmli öğrenciler Turgutluspor antrenmanına katıldı ve gönüllerince futbol oynadı. Farklı bir deneyim yaşayan minikler futbolcu abileriyle top oynama fırsatı bulurken aileler ise çocuklarının yaşadığı eğlenceli dakikalarda mutluluklarını gizleyemedi.
Programa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Hakları ve Engelliler Komisyon üyesi Fehmi Gülen, Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör katıldı.
Antrenmanda teknik direktör Abdullah Ercan olmak üzere takım kaptanı Mithat Yaşar ve oyuncular miniklerle futbol oynadılar. Daha sonra tüm katılımcılar Turgutluspor tesislerinde bir araya gelerek yemek yediler ve Turgutluspor’un konuğu oldu.
Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, bu anlamlı günde otizmli öğrencilerle bir araya gelen futbolcuları ve teknik kadroyu kutlarken, ”Engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz. Özel öğrencilerimiz gönüllerince bir gün geçirdiler. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ”Belediyemiz ve Turgutluspor olarak sosyal sorumluluk projelerin içerisinde her zaman yer alıyoruz. Özel çocuklarımızı her zaman gözetiyoruz, onlar bizim için çok önemli. Bugün gönüllerince eğlendiler” dedi.
Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi:
”Turgutluspor ailesi olarak her zaman otizmli kardeşlerimizin yanındayız. Bu organizasyona ev sahipliği yapmak bizi ayrıca mutlu etti, sosyal sorumluluk projelerine destek anlamında ülkenin takip ettiği bir camia olacağız.”

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