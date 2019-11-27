Otizmli çocuklara 'kaynaştırma eğitim' modeli

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Kılıç, özel gereksinimli çocuklar için yeni bir model geliştirileceğini söyledi. Kılıç, "'Kaynaştırma Eğitim' ile ilgili bir model sunuyoruz. Bu kaynaştırma eğitim okullarına fizyoterapisti, ergoterapisti, konuşma terapisti, danışman ve uzmanların gelmesini sağlayacağız. Kaynaştırma eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldıracak bir sistem getiriyoruz" dedi.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Kemal Kılıç, raporda yer alacak tespitler ve önerilerini DHA'ya anlattı. Kılıç, komisyonunu 14 Mayıs'ta, 5 siyasi partinin ortak iradesi ile kurulduğuna vurgu yaparak, "Geniş bir alanda çalışma yaptık. Ancak, otizm diye bir tehlike var. 59 doğumdan bir tanesi otizimli doğabiliyor. Türkiye'de böyle bir gerçek var, dünyada böyle bir gerçek var. O halde bizim, bunun farkında olmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki toplum bunun farkında değil. Bizim belki de yaptığımız en önemli çalışma farkındalık yaratmak. Bunu başardık" diye konuştu.