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Otizmli çocuklardan 'Masumiyetin Umudu' Sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Otizmli ve olağan gelişim gösteren çocukların mart ayı süresince Trump AVM’de katıldıkları atölyelerde yaptıkları resimler, 1-30 Nisan tarihleri arasında Trump Art Gallery’de sergilenerek satışa sunulacak.

Otizmli çocuklardan 'Masumiyetin Umudu' Sergisi

İSTANBUL, (DHA) - Otizmli ve olağan gelişim gösteren çocukların mart ayı süresince Trump AVM’de katıldıkları atölyelerde yaptıkları resimler, 1-30 Nisan tarihleri arasında Trump Art Gallery’de sergilenerek satışa sunulacak. Elde edilen gelirin tamamı, kısa vadede açılması planlanan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’ne kaynak sağlamak amacıyla Otizm Güçlü Aile Derneği'ne bağışlanacak.

Otizmli çocuklara ve ailelerine destek için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Trump AVM içerisinde yer alan Trump Art Gallery ve Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) ile birlikte başlatılan proje kapsamında otizmli ve olağan gelişim gösteren çocuklar mart ayı boyunca galeride ünlü ressamların eğitim verdiği atölyelere katılarak resim yaptılar. Atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıkan resimler, sanatçıların bağışladığı eserlerle birlikte, 1-30 Nisan tarihleri arasında ‘Masumiyetin Umudu’ adlı sergide görücüye çıkacak. Sergide satışa sunulacak eserlerden elde edilen gelirin tamamı, kısa vadede açılması planlanan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’ne kaynak sağlamak amacıyla OGAD’a bağışlanacak.

KANITLANMIŞ TEK TEDAVİ YÖNTEMİ YOĞUN EĞİTİM

Bu projenin kamuoyunun dikkatini otizmli çocuklara çekebileceğini vurgulayan OGAD Yönetim Kurulu Başkanı Demet Uyar, otizmli çocukların gelişimi için önce ailelerin bilinçlendirilmesinin ve ebeveyn eğitiminin gerekli olduğunun altını çizdi.

“Otizmli çocukların topluma kazandırılması için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu konuda OGAD olarak bir çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. Türk sanatçılarla yapılan bu çalışma dünyaya örnek olacaktır” diyen Demet Uyar, ABD’de yapılan son araştırmaya göre (CDC-The Centers for Disease Control and Prevention) her 68 çocuktan birine otizm teşhisi konduğunu, geçmişe göre bu oranların yükseliş eğiliminde olduğunu ve otizm tanısı almış çocuklar için kanıtlanmış tek tedavi yönteminin ise yoğun eğitimden geçtiğini söyledi.

Uyar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de, 18 yaşın altında 352 bin otizmli çocuk ve genç olmasına rağmen bunların sadece 31 bini eğitim alabiliyor. Eğitim alanındaki boşluğu bir parça doldurmak amacıyla OGAD olarak ‘Masum Dünya’ isimli bir Aile Danışma ve Eğitim Merkezi kurmaya karar verdik. Bu merkezde hem aileler çocuklarının gelişimi için uzmanlardan öneriler ve eğitimler alabilecek hem de otizmli çocuklar ve olağan gelişim gösteren kardeşlerinin ve akranlarının kaynaştırma yöntemiyle bir arada çeşitli atölyelere katılarak gelişim sağlayacakları bir ortam yaratılacak."

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ‘Masumiyetin Umudu Sergisi’, 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Otizmli çocuklardan 'Masumiyetin Umudu' SergisiOtizmli çocuklardan 'Masumiyetin Umudu' SergisiOtizmli çocuklardan 'Masumiyetin Umudu' SergisiOtizmli çocuklardan 'Masumiyetin Umudu' Sergisi

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