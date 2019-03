Otizmli çocuklardan 'Masumiyetin Umudu' Sergisi

KANITLANMIŞ TEK TEDAVİ YÖNTEMİ YOĞUN EĞİTİM

Bu projenin kamuoyunun dikkatini otizmli çocuklara çekebileceğini vurgulayan OGAD Yönetim Kurulu Başkanı Demet Uyar, otizmli çocukların gelişimi için önce ailelerin bilinçlendirilmesinin ve ebeveyn eğitiminin gerekli olduğunun altını çizdi.

“Otizmli çocukların topluma kazandırılması için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu konuda OGAD olarak bir çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. Türk sanatçılarla yapılan bu çalışma dünyaya örnek olacaktır” diyen Demet Uyar, ABD’de yapılan son araştırmaya göre (CDC-The Centers for Disease Control and Prevention) her 68 çocuktan birine otizm teşhisi konduğunu, geçmişe göre bu oranların yükseliş eğiliminde olduğunu ve otizm tanısı almış çocuklar için kanıtlanmış tek tedavi yönteminin ise yoğun eğitimden geçtiğini söyledi.

Uyar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de, 18 yaşın altında 352 bin otizmli çocuk ve genç olmasına rağmen bunların sadece 31 bini eğitim alabiliyor. Eğitim alanındaki boşluğu bir parça doldurmak amacıyla OGAD olarak ‘Masum Dünya’ isimli bir Aile Danışma ve Eğitim Merkezi kurmaya karar verdik. Bu merkezde hem aileler çocuklarının gelişimi için uzmanlardan öneriler ve eğitimler alabilecek hem de otizmli çocuklar ve olağan gelişim gösteren kardeşlerinin ve akranlarının kaynaştırma yöntemiyle bir arada çeşitli atölyelere katılarak gelişim sağlayacakları bir ortam yaratılacak."