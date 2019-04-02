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Otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale’de ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Otizmli çocuklardan oluşan mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.
Semazen gösterisi, halk oyunları ve söylenen şarkılarla devam etkinlikte yürüyüş de düzenledi. Başta otizmli çocuklar olmak üzere katılımcılar ellerinde mavi balonlarla yürüyerek otizme dikkat çekti.
Kırıkkale Nur Camisi Külliyesi Konferans Salonu’nda ’2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın ve Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile il protokolünün sinevizyonda mesajların yayınlanmasının ardından otizmli çocuklardan oluşan mehter takımının söylediği Osmanlı marşları büyük beğeni topladı. Daha sonra şiir, halk oyunları, asker uğurlama, pleybek eşliğinde Barış Manço şarkıları ve semazen gösterileriyle büyük bir performans sergileyen otizmli çocuklar renkli görüntüler oluşturdu ve büyük beğeni topladı. Buradaki programın ardından Nur Camisi avlusunda başta otizmli çocuklar olmak üzere protokol üyeleri ve katılımcılar ellerinde mavi balon ve pankartlarla birlikte Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Burada mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Hem çocuklarımızla hem aileleriyle bir araya geldik. Biz her zaman çocuklarımızla, ailelerimizle beraberiz. Onların bu mutluluklarını paylaşmak bizim için en büyük mutluluk. Bugün Kırıkkale’de biraz farklı kutlandı. Bu farkındalığın Kırıkkale açısından arttığını görüyoruz. Bu engellilerimizin toplumsal olarak toplumsal olarak sahip çıkmamız gereken yine ailelerine yardım etmemiz gereken bizim göz bebeğimiz diyebileceğimiz kardeşlerimiz evlatlarımız bu anlamlı günden de bir araya gelip onların dertleriyle dertleşmek, eksiklerimiz varsa gözden geçirmek çok önemli. Yaptıkları ufak ama bizim açımızdan kendileri açısında çok büyük faaliyetlerin ne kadar bizleri de mutlu ettiğini gördük. Otizm çevremizdekilere farkında olmayı gerektiriyor. Otizm çevremizdekilere farkında olmayı gerektiriyor inşallah farkındalığımız bu programlarla daha da artacak” dedi.
3 senedir sürekli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Öğretmen Yağmur Aygün, “Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarla çok çok güzel bir duygu. Aşırı mutluluk verici. Yani anlatamıyorum inanılmaz güzel bir duygu. Gerçekten hani bizim kardeşimiz gibi bizim çocuklarımız gibiler o yüzden çok mutluyum. Her seferinde de yüzümüzü kara çıkarmıyorlar. Bizi çok mutlu ediyorlar, çok güzel performans sergiliyorlar” şeklinde konuştu.

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