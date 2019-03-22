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Otizmli çocukları taşıyan araç takla attı; 4'ü ağır, 29 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

İzmir'de otizmli çocukları taşıyan minibüs, freni boşalınca takla attı.

Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) İzmir'de otizmli çocukları taşıyan minibüs, freni boşalınca takla attı. Yan yoldaki bir başka otomobile çarpan servis aracında bulunan 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir'de bugün sabah saatlerinde Zülfikar Yüksel idaresindeki 35 AEM 253 plakalı okul servis minibüsü, Bayraklı'dan otizimli öğrencileri alarak, Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne gitmek üzere hareket etti. İçinde otizmli öğrenciler ile yakınlarından oluşan 28 kişinin bulunduğu servis aracı, Karşıyaka yönüne giderken, Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda, iddiaya göre freni boşalınca takla attı. Beton bariyerleri devirerek karşı şeride geçen ve Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile çarpan minibüs ters döndü. Kazada minibüste bulunan şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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