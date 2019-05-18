Otizmli Furkan, 3 boyutlu resim sergisi açtı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde güzel sanatlar lisesi öğrencisi otizmli Furkan Akot (17) ‘Bit Pazarı’ adını verdiği yağlıboya, pastel, karakalem ve 3 boyutlu heykel ile tablolardan oluşan 6’ncı kişisel sergisini açtı. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümüne başladıktan sonra sanata ilgi duyan otizmli Furkan Akot, içerisinde 2 ve 3 boyutlu resim çalışmaları, imgesel, desen ve atık kağıt ve plastikten yaptığı sanat eserleriyle okulda sergi açtı. Şu ana kadar 6’ncı kişisel sergisini açan Furkan Akot'un 'Bit Pazarı' adını verdiği sergi ilgi gördü. Annesi Zehra Akot Furkan'ın 6'ncı kişisel sergisini açtığını söyleyerek, "Furkan'ın 1,5 yaşında otizmli olduğunu fark ettik ve 2 yaş itibariyle özel eğitime başlattık. Çok yoğun bir süreç oldu bu bizim için, ama bu süreçte Furkan, boyalarla, kalemlerle çok iç içeydi ve o arada okuma yazma işini halletmiş oldu. Onun hayatında sanat hep vardı, ilgisi vardı materyallere karşı. 8'inci sınıfta profesyonel anlamda destek almaya karar verdik. Bir lise seçmek istediğimizde bunun güzel sanatlar lisesi olduğunu düşündük. Furkan da böyle istedi, sonra Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavına girerek kaynaştırma kontenjanından kazandı ve şu an 11'inci sınıf öğrencisi olarak devam ediyor. Furkan soyut çalışmalardan çok hoşlanıyor, atık malzemeleri kullanmayı çok seviyor, çamurla arası çok iyi. Kendince bir şeyler yapmayı ve üretmeyi çok seviyor. Sanıyorum 2 boyutlu, 3 boyutlu ve soyut çalışmalarda daha başarılı oluyor" dedi. FURKAN KENDİNİ SANATLA BULUYOR Öğretmenlerin de desteğiyle Furkan'ın kısa süre içerisinde iyi bir yere geldiğini söyleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Talas ise, "Bu sergi 122 eserden oluşuyor. İçerisinde desen, imgesel, 2 boyutlu, 3 boyutlu röprodüksiyonlar ve karışık teknikte yaptığı çalışmalar var. Furkan okula geldiğinde ilk 2 yıl öğretmenlerimizle beraber çalışmaya başladı. İlk geldiği dönemler çok istekliydi, öğretmenlerimizin de çok büyük desteğiyle birlikte çok iyi bir yere geldiğini düşünüyorum. Çok başarılı bir sergi oldu. Furkan kendini sanatla buluyor diye düşünüyorum, çok güzel çalışmalar yapıyoruz beraber” diye konuştu. Furkan’ın her sergisinde kendisini biraz daha ilerlettiğini ifade eden Sibel Talas, şöyle konuştu: “Her sergide biraz daha ilerleme var, daha iyi yerlere geliyor. Çalıştıkça daha mutlu oluyor ve kendini daha iyi hissediyor. Ama en güzel yanı da mutlaka atıkları biriktiriyor onlar yaptığı eserlerde kullanıyor. Herhangi bir şey atıldığı zaman onu asla bırakmıyor, onu alıp geri dönüştürmeye çalışıp bir sanat eserinde kullanıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Biz onun burada çok mutlu olduğunu düşünüyoruz, biz öğretmenleri olarak onun çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz.”

