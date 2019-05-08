Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret

İSTANBUL, (DHA) (Kurumsal Haber) - Otizmli gençlerden oluşan İZOT Orkestrası ve Korosu’ndaki 30 genç, eğitimcileri ve aileleri ile 55 kişilik bir grup olarak İstanbul Akvaryum’u ziyaret etti. Tematik akvaryumda 17 bin kara ve deniz canlısını keşfeden otizmli gençler, akvaryum gezisi öncesinde Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde de mini bir konser verdi.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve yurtdışında çalışmalarına devam eden İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’ndaki (İZOT) 30 genç, eğitimcileri ve aileleri ile birlikte İstanbul’da ki programları kapsamında İstanbul Akvaryum’u ziyaret ederek dünya denizlerinde yaşayan balık türleri, Türkiye’nin ilk kutup penguenlerini ve bin metrekarelik yağmur ormanını keşfettiler.

Gezi öncesinde otizmli gençler, Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde Çemberimde Gül Oya, Yer Gök İnlesin, Tutamıyorum Zamanı, Arabaya Taş Koydum ve Memleketim gibi şarkılarla mini bir konser de verdi.

“MUTLULUKLARINI GÖRMEK HEYECAN VERİCİ”

İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, otizmli gençlerin ziyaretleri sırasındaki mutluluklarını görmekten heyecan duyduğunu dile getirdi. Çapanoğlu, “Otizmle ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İZOT’u İstanbul Akvaryum Kompleksi’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Otizmli gençlerin deniz canlılarıyla yaşadıkları deneyimi ve mutluluklarını görmek heyecan vericiydi” dedi.