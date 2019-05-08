HABER

Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

(Kurumsal Haber) - Otizmli gençlerden oluşan İZOT Orkestrası ve Korosu’ndaki 30 genç, eğitimcileri ve aileleri ile 55 kişilik bir grup olarak İstanbul Akvaryum’u ziyaret etti.

Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret

İSTANBUL, (DHA) (Kurumsal Haber) - Otizmli gençlerden oluşan İZOT Orkestrası ve Korosu’ndaki 30 genç, eğitimcileri ve aileleri ile 55 kişilik bir grup olarak İstanbul Akvaryum’u ziyaret etti. Tematik akvaryumda 17 bin kara ve deniz canlısını keşfeden otizmli gençler, akvaryum gezisi öncesinde Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde de mini bir konser verdi.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve yurtdışında çalışmalarına devam eden İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’ndaki (İZOT) 30 genç, eğitimcileri ve aileleri ile birlikte İstanbul’da ki programları kapsamında İstanbul Akvaryum’u ziyaret ederek dünya denizlerinde yaşayan balık türleri, Türkiye’nin ilk kutup penguenlerini ve bin metrekarelik yağmur ormanını keşfettiler.

Gezi öncesinde otizmli gençler, Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde Çemberimde Gül Oya, Yer Gök İnlesin, Tutamıyorum Zamanı, Arabaya Taş Koydum ve Memleketim gibi şarkılarla mini bir konser de verdi.

“MUTLULUKLARINI GÖRMEK HEYECAN VERİCİ”

İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, otizmli gençlerin ziyaretleri sırasındaki mutluluklarını görmekten heyecan duyduğunu dile getirdi. Çapanoğlu, “Otizmle ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İZOT’u İstanbul Akvaryum Kompleksi’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Otizmli gençlerin deniz canlılarıyla yaşadıkları deneyimi ve mutluluklarını görmek heyecan vericiydi” dedi.

Ziyaret sonunda etkinliği organize eden Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu ise, “Önceki yıllarda da engelli bireyler ve kanser hastası çocuklarla ilgili yaptığımız etkinliklerde bizi misafir eden İstanbul Akvaryum’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Merkezi İzmir’de bulunan ve kızı da orkestrada org çalan ODER Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Yeşim Bayındır Zorlu da, etkinlikten çok keyif aldıklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Uludağ’da mayıs ayında kar sürpriziUludağ’da mayıs ayında kar sürprizi
Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği bulunduÇanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.