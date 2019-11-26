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Otizmli Melih: Bizler farklı değiliz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 09:00 | Son Güncelleme

ERZURUM Polis Amca İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, otizmli öğrencilere destek için balon uçurdu.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Polis Amca İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, otizmli öğrencilere destek için balon uçurdu. Arkadaşlarıyla birlikte balon uçuran otizmli Melih Nişancı, "Bizler farklı değiliz. Otizmliyim ama derslerime devam ediyorum, arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum" dedi.
Merkez Palandöken ilçesindeki Polis Amca İlkokulu'nun 3-A ve 3-C sınıfında okuyan yaklaşık 60 öğrenci, öğretmenleri Serap Mutlu Aydın ve Hakan Karakılıç ile birlikte otizmli öğrencilere farkındalık oluşturmak için balon uçurdu. Ellerinde mavi-beyaz balonlarla okul bahçesine çıkan öğrenciler, 'Herkes Kadar Aynı, Herkes Kadar Farklıyız' afişi astı. 'Otizm sevgi ister', 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', 'Otizm hastalık değil, farklılıktır', 'Beni koşulsuzca sevin' yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, otizmli çocuklara destek verilmesini istedi.
Arkadaşlarıyla birlikte balon uçuran 3-A sınıfının tek otizimli öğrencisi Melih Nişancı, "Bizler farklı değiliz. Ben otizmliyim ama derslerime devam ediyorum. Hikaye okuyorum, okuduğumu anlayabiliyorum. Arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Oyunlar oynuyoruz" diye konuştu.
Otizmin bir hastalık olmadığını söyleyen öğrenciler, sınıflarında otizmli arkadaşlarının olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını belirterek, onlara destek olunmasını istedi.
Otizm konusunda farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini belirten sınıf öğretmeni Serap Mutlu Aydın, "Otizmli çocuklar bizim çocuklarımız, onların dışlanmasını istemiyoruz. Otizm bir hastalık değil, gelişimsel bozukluk. Otizm, erken teşhis ve bireysel eğitimle çözülebilir. Biz çocuklarımızın dışlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sınıf öğretmeni Hakan Karakılıç ise otizmli Melih Nişancı'nın kendi sınıfında eğitim gördüğünü kaydederek, şunları söyledi:
"35 öğrencim var, Melih'in onlardan farklı bir yanı yok. Bizim amacımız, otizmli öğrencilerin de bu sınıflarda eğitim alabileceği, onlara da diğer öğrencilerimize tanıdığımız hakları tanımamız gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmaktı."
Ellerindeki mavi-beyaz balonları havaya fırlatan çocuklar, daha sonra aralarında oyun oynadı.

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