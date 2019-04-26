Otizmli müzik dehası 18 enstrüman çalıyor

Çorum’da ailesi ve müzik öğretmenlerinin çabasıyla engelleri yıkarak müzik yeteneği ortaya çıkarılan otizmli Talha Ekinci, ud, piyano, gitar, saz, ney ve keman gibi 18 farklı enstrüman çalabiliyor.

22 yaşında olan Talha Ekinci’nin otizmli olduğu 4 yaşında fark edildi. 7 yaşına kadar konuşmayan Talha, sınıf öğretmeni olan annesi Ayla, kimya öğretmeni olan babası Mithat Ekinci sayesinde okula başlamadan okuma ve yazmayı öğrendi.

Babasının kendisine yaptığı küçük çubuklarla evlerinde bulunan kılletlere vurarak ritim tutmaya başlayan Talha’nın müziğe olan yatkınlığı ise gittiği Anadolu İş Okulu’nda müzik öğretmeninin dikkatiyle fark edildi. İlk olarak piyano çalmaya başlayan Talha, daha sonra ud, gitar, keman, ney gibi birçok farklı enstrüman çalmayı öğrendi. Hedefi viyolonsel çalmak, Emre Altuğ ile tanışmak

Müziğe başlamasının ardından hayatı değişen Talha’nın hedefinde viyolonsel çalmayı öğrenmek ve ünlü sanatçı Emre Altuğ’la tanışmak bulunuyor. Sahip olduğu yeteneğiyle herkesin büyük bir takdirini toplayan Talha’nın ayrıca kendisi de şarkılar söylüyor. Müzisyen yönünün yanı sıra sporda da başarılarıyla adından söz ettiren Talha’nın atletizmde Türkiye birinciliği bulunuyor.

Oğlunun çok küçük yaşlarda müziğe ilgisinin olduğunu anlatan anne Ayla Ekinci, “Küçükken babasının yaptığı küçük sopalarla evde bulunan kılletlere vurarak ritm tutardı. Talha okula gittiğinde müziğe olan yatkınlığı öğretmeninin dikkatini çekiyor ve ilgileniyor. Müziğe piyano ile başladı. Saz, akordeon, bateri ve darbuka çalmaya başladı. Sonra Engelli Eğitim Merkezi’ne gitti. Orada da gitar, org, kaval ve ud çalmayı öğrendi. Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde ney ve keman çalmaya başladı. Müzik öğretmenlerinin ilgisine çok teşekkür ediyoruz. 18 tane müzik aleti çalıyor. En çok elektrogitar ve ud ile uğraşıyor. Bu yıl planında viyolonsel çalmayı istiyor” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Kim Kardashian'dan şaşırtan karar Dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

“Otizmli çocukların neler yapabildiğini göstermek için elinden geleni yapıyor”

Talha’nın aynı zamanda atletizmle ilgilendiğini açıklayan anne Ekinci, “Türkiye şampiyonasında 400 metrede birinciliği var. Bu yıl ayağı kırılınca koşulara ara verdik. Yüzmeyi öğrendi. Talha’nın boş zamanı yok. Çok azimli bir çocuk. Ya müzik aleti çalar ya kitap okur. Televizyona bakmaz. Bazen bizimle dolaşıp gezer. Talha’nın ben ilkokul öğretmeniyim. Hem öğretmeni hem annesi hem de arkadaşıyım. Müzikle, sporla tanıştıktan sonra Talha’nın hayatı değişti. Daha mutlu, daha başarılı. Hayat zor demiyor. Sosyal çevreye de katılıyor. Gruplara katıldığı için orada arkadaş ediniyor. Onların arasında mutlu oluyor. Arkadaşlarına konserler veriyor. Otizmli çocukların neler başarabileceğini göstermek için Talha elinden geleni yapıyor. Türkiye çapında kendi göstermek istiyor” ifadelerini kullandı. “Müzik aletlerini kendisi almak istiyordu ama bugüne kadar kısmet olmadı”

Müzikle tanıştıktan sonra daha mutlu olduğunu anlatan Ekinci, “Artık kendi kendine oyalanabiliyor. Talha ile küçükken çok ilgileniyorduk. Artık kendi işlerini kendi yapabiliyor. Talha sabah kahvaltılarımızı hazırlıyor. Aşçılık kursuna da gitti. Bazı şeyleri kendisi yapabiliyor. Resim var. İlerletmek için bir fırsat bulamadı. Çok güzel resim de çiziyor. Sosyal yönü çok güzel. KPSS sınavına girdi. KPSS’den 75 aldı. 80 alınca memur olup atanacak. Kendi müzik aletlerini kendisi almak istiyordu ama bugüne kadar kısmet olmadı” diye konuştu.

“Viyolonsel öğrenmeyi istiyorum”

Çaldığı müzik aletlerinin yanı sıra viyolonsel çalmayı öğrenmek istediğini dile getiren Talha Ekinci, “7 yıldır müzikle uğraşıyorum. Ud, keman, bağlama, piyano çalabiliyorum. Vurmalı olsun, üflemeli olsun, tuşlu olsun 18 tane enstrüman çalabiliyorum. İlerde memur olmak istiyorum. Müziği hobi olarak yapacağım. Arkadaşlarıma konser verdim. En çok Emre Altuğ’u beğeniyorum. Onunla tanışmak isterim” dedi. “Talha, Çorum’u Çorum yapacak değerlerden birisi olacak”

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner ise, Talha’nın sahip olduğu yeteneğiyle Çorum’u Çorum yapacak değerlerden birisi olacağını söyledi.

Talha gibi bir değere sahip çıkmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yamaner, “Talha’yı üniversitede yaptığımız etkinliklere davet ediyorum. Bizleri kırmıyor geliyor konser veriyor. Güzel bir sinerji yakaladı. Otizmli bireylerin sosyalleşmesinde sanat ve sporun nasıl önemli bir etken olduğunu Talha ispat etti. Biz bu değerleri çok zor buluyoruz ama çok kolay kaybediyoruz. Talha gibi bir değerin kaybedilmemesi gerekiyor. Çorum’daki herkesin Talha’ya destek olması gerekiyor. Talha çok şey istemiyor. 100 tane otizmli çocuğumuz var. Bunların hepsi bizim için bir değer. Bir sürü gencimizi gördük. Maalesef ellerine hiç enstrüman almamış, çalmamışlar. Ancak Talha bu değeriyle toplumda var olma mücadelesini örnek bir şekilde sergiliyor. Talha Çorum’u Çorum yapacak değerlerden birisi olacak. Hitit Üniversitesi olarak biz bütün kapılarımızı dezavantajlı kapılarımızı açtık” şeklinde konuştu.

Otizmli gönüllüsü Emine Çelen de, “Yüreğe dokunmak için göz temasına, gözlerimize bakmasına gerek yok. Talha çaldığı enstrümanlarla yüreğimizin derinliklerine dokundu” ifadelerini kullandı.