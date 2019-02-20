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Otizmli oğluyla birlikte alevler arasından çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

RİZE'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı.

Otizmli oğluyla birlikte alevler arasından çıktı

Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)- RİZE'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Yagında, evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı (9) alarak evden çıkmayı başardı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında evde hasar oluştu.
Saat 11.00 sıralarında, Piriçelebi Mahallesi'ndeki Müze-1 Apartman'ının 2’nci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evde hasar oluştu.

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Otizmli oğluyla birlikte alevler arasından çıktıOtizmli oğluyla birlikte alevler arasından çıktıOtizmli oğluyla birlikte alevler arasından çıktıOtizmli oğluyla birlikte alevler arasından çıktı

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