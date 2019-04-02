Otizmli öğrenciler mehteran takımı kurup marşlar söyledi

Denizli’de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin seslendirdiği mehter marşları büyük beğeni toplarken etkinlik kapsamında düzenlenen yürüyüşte ise katılımcılar taşıdıkları mavi balonlarla otizme dikkat çekti.

Denizli’de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Denizli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli STK’ların organize ettiği etkinlikte, otizmli çocukların bando takımı eşliğinde ilk olarak Denizli Valiliği önünden Delikliçınar Meydanı’na kadar bir yürüyüş yapıldı. Sonrasında meydanda, otizmli çocukların çeşitli gösterileri sergilenirken, çocukların çaldığı mehter marşları vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Kentte 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle devam etti.

"Otizmli bireyler insan hak ve özgürlüklerine yakışır şekilde yaşamalı"

Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman, dernek olarak temel hedeflerinin otizmli bireylerin insan hak ve özgürlüklerine yakışır şekilde yaşamasını sağlamak olduğunu kaydetti. Belli gelişme ve ilerlemeler olmasına rağmen otizm alanında Türkiye’de çok büyük gelişmelerin olduğunu söylemenin mümkün olmadığına dikkat çeken Karaman, "Elbette devletin üst kademelerinde iyi niyetli bir çaba var fakat bu çaba hiçbir şekilde alt kademelere yansımıyor. Dolayısıyla 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde ben sadece farkında olmak değil toplumun bütün kesimlerine otizmli bireylere yer açmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Öte yandan, etkinliklere Vali Yardımcısı Hakkı Ünal başta olmak üzere ilçe kaymakamları ve protokol üyeleri katıldı.